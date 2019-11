Železničná spoločnosť pripravila mimoriadne vlaky pre deti

Bratislava 12. novembra (TASR) – Približne tisíc detí z východného Slovenska sa odviezlo v utorok v ranných hodinách do hlavného mesta na podujatie Európska Integrácia V4. Spoj na trase Prešov – Bratislava-Petržalka vypravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Druhý mimoriadny vlak bude k dispozícii popoludní.



Hlavným cieľom projektu Integrácia je podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča spájať a šíriť myšlienky o úcte, rešpekte a tolerancii. "Po 11 rokoch má po prvýkrát medzinárodný rozmer, čomu zodpovedá aj mierne pozmenený názov podujatia. Organizátori očakávajú príchod 4000 detí, okrem slovenských aj tých z Česka, Maďarska a Poľska. Najmladšia generácia chce dospelým, ale najmä vládnym činiteľom vyslať jasný odkaz – zachovajme si bezpečný región V4," skonštatoval.



"Som rád, že sa národný dopravca v časoch, ktoré priam volajú po rešpekte, vzájomnej úcte a tolerancii, zapája do podobných projektov. Aj to, že aktivity združenia Integrácia, na ktorých sme participovali už v minulosti, takpovediac prekročili hranice Slovenska, svedčí o ich zmysluplnosti," poznamenal Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.



ZSSK ako partner projektu vypravila v utorok o 03.25 h z Prešova mimoriadny vlak so zastávkami v Margecanoch a Ružomberku, ktorý prišiel do železničnej stanice Bratislava-Petržalka o 09.17 h. Návrat detí späť na východ Slovenska zabezpečí druhý mimoriadny spoj s odchodom z petržalskej stanice o 13.56 h a s príchodom do metropoly Šariša o 19.30 h. Vlak bude opäť zastavovať v Ružomberku (príchod o 17.12 h) a v Margecanoch (príchod o 18.56 h). Spoj je radený z trinástich vozňov.