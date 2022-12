Železničná spoločnosť Slovensko si uplatnila opciu u dodávateľa vlakov

Košice/Prešov 30. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si u výrobcu vlakov uplatnila opciu na v uplynulých dňoch avizované nové vozidlá financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prostredníctvom opcie k projektu deviatich kusov elektrických jednotiek (EJ) pre východné Slovensko, ktorú podpísali v utorok (27. 12.), získa ZSSK ďalších päť kusov EJ typu Panter. Tieto vozidlá budú rovnako slúžiť na východe krajiny a zvýšia tak komfort cestovania verejnou osobnou dopravou.



"Slovenská železnica sa výrazne modernizuje a my sme veľmi radi, že môžeme byť pri tom. Veľmi si vážime našu dlhodobú spoluprácu so ZSSK. Slovensko je pre našu skupinu kľúčovou krajinou, kde dlhodobo rozvíjame svoje aktivity a veľmi intenzívne spolupracujeme so slovenskými partnermi. Tento vlak je dôkazom veľmi dobrej slovensko-českej spolupráce a je veľmi dôležité vyzdvihnúť výbornú spoluprácu so ŽOS Trnava, s ktorou spolupracujeme aj na projektoch mimo Slovenska," uviedol Tomáš Ignačák, prezident regiónu CZ/SK v Škoda Group.



"Som veľmi rád, že začíname reálne čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Toto je vôbec prvý projekt spadajúci pod ministerstvo dopravy, ktorý má podpísané financovanie z plánu obnovy. Chceme vyčerpať maximum prostriedkov, ktoré nám boli pridelené, a toto je prvý krok k naplneniu tohto cieľa," uviedol poverený minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) po podpise financovania s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Romanom Koreňom.



Projekt nákupu piatich kusov EJ prostredníctvom uplatnenia opcie na dodávku rovnakých vozidiel bude financovaný zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celková hodnota investičných výdavkov projektu je vo výške 42,3 milióna eur.



K samotnému uplatneniu opcie u konzorcia spoločností Škoda Transportation a ŽOS Trnava dôjde v najbližších dňoch.



Všetky nové štvorvozové jednotky budú mať dĺžku 106 metrov a kapacitu 343 sedadiel. Budú nasadzované na trate Košického a Prešovského kraja, konkrétne na traťovom úseku Čierna n/Tisou – Košice – Prešov. Pôjde o úseky tratí Prešov – Košice a Košice – Michaľany – Slovenské Nové Mesto – Čierna n/Tisou. Všetkých päť kusov EJ by malo byť dodaných a nasadených do prevádzky do konca mája 2025.