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< sekcia Ekonomika

Železničná spoločnosť Slovensko zmiernila nedostatok rušňovodičov

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Železničná spoločnosť Slovensko. Foto: TASR - Martin Baumann

Trenažéry, ktoré spoločnosť začala obstarávať, majú tento proces doplniť o systematický praktický nácvik situácií, ktoré sa na reálnom vlaku nedajú bezpečne alebo opakovane simulovať.

Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) postupne znižuje počet chýbajúcich rušňovodičov. Ich nedostatok zmiernila z približne 150 až 170 na súčasných 80 až 90. Národný osobný dopravca informoval, že aktuálne zamestnáva 1236 rušňovodičov, ktorí zabezpečujú prevádzku zhruba 1800 vlakových spojov denne.

Najnáročnejšia situácia zostáva v Bratislave a na západnom Slovensku,“ potvrdil hovorca ZSSK Ján Baček. Pre chýbajúcich rušňovodičov musel dopravca obmedziť vlakovú dopravu napríklad medzi Bratislavou a Galantou či na Záhorí.

Príprava nového rušňovodiča trvá približne 12 až 18 mesiacov. „Zahŕňa zdravotné a psychologické posúdenie, teoretické vzdelávanie, technickú prípravu, jazdný výcvik pod odborným dohľadom, skúšky, oprávnenia na jednotlivé vozidlá aj poznanie tratí,“ priblížil Baček.

Trenažéry, ktoré spoločnosť začala obstarávať, majú tento proces doplniť o systematický praktický nácvik situácií, ktoré sa na reálnom vlaku nedajú bezpečne alebo opakovane simulovať.

Pracovné podmienky pritom ZSSK nevníma iba cez mzdu. Zamestnanci môžu využívať náborové príspevky, podporu bývania a mobility, príspevky do tretieho piliera, cestovné výhody aj ďalšie sociálne benefity,“ podotkol hovorca.

ZSSK podľa neho pokračuje v projekte Rovnováha, ktorý prináša odborný pohľad na organizáciu služieb, pracovnú záťaž, odpočinok aj rozdiely medzi plánovanou a reálnou prevádzkou. „V súčasnosti spoločnosť vyhodnocuje výsledky jeho analytickej časti, aby ich mohla využiť pri ďalšom zlepšovaní podmienok rušňovodičov a nastavovaní rovnováhy medzi potrebami prevádzky, bezpečnosťou a ľudskými možnosťami,“ dodal Baček.
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