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Železničná spoločnosť Slovensko zmiernila nedostatok rušňovodičov
Trenažéry, ktoré spoločnosť začala obstarávať, majú tento proces doplniť o systematický praktický nácvik situácií, ktoré sa na reálnom vlaku nedajú bezpečne alebo opakovane simulovať.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) postupne znižuje počet chýbajúcich rušňovodičov. Ich nedostatok zmiernila z približne 150 až 170 na súčasných 80 až 90. Národný osobný dopravca informoval, že aktuálne zamestnáva 1236 rušňovodičov, ktorí zabezpečujú prevádzku zhruba 1800 vlakových spojov denne.
„Najnáročnejšia situácia zostáva v Bratislave a na západnom Slovensku,“ potvrdil hovorca ZSSK Ján Baček. Pre chýbajúcich rušňovodičov musel dopravca obmedziť vlakovú dopravu napríklad medzi Bratislavou a Galantou či na Záhorí.
Príprava nového rušňovodiča trvá približne 12 až 18 mesiacov. „Zahŕňa zdravotné a psychologické posúdenie, teoretické vzdelávanie, technickú prípravu, jazdný výcvik pod odborným dohľadom, skúšky, oprávnenia na jednotlivé vozidlá aj poznanie tratí,“ priblížil Baček.
Trenažéry, ktoré spoločnosť začala obstarávať, majú tento proces doplniť o systematický praktický nácvik situácií, ktoré sa na reálnom vlaku nedajú bezpečne alebo opakovane simulovať.
„Pracovné podmienky pritom ZSSK nevníma iba cez mzdu. Zamestnanci môžu využívať náborové príspevky, podporu bývania a mobility, príspevky do tretieho piliera, cestovné výhody aj ďalšie sociálne benefity,“ podotkol hovorca.
ZSSK podľa neho pokračuje v projekte Rovnováha, ktorý prináša odborný pohľad na organizáciu služieb, pracovnú záťaž, odpočinok aj rozdiely medzi plánovanou a reálnou prevádzkou. „V súčasnosti spoločnosť vyhodnocuje výsledky jeho analytickej časti, aby ich mohla využiť pri ďalšom zlepšovaní podmienok rušňovodičov a nastavovaní rovnováhy medzi potrebami prevádzky, bezpečnosťou a ľudskými možnosťami,“ dodal Baček.
„Najnáročnejšia situácia zostáva v Bratislave a na západnom Slovensku,“ potvrdil hovorca ZSSK Ján Baček. Pre chýbajúcich rušňovodičov musel dopravca obmedziť vlakovú dopravu napríklad medzi Bratislavou a Galantou či na Záhorí.
Príprava nového rušňovodiča trvá približne 12 až 18 mesiacov. „Zahŕňa zdravotné a psychologické posúdenie, teoretické vzdelávanie, technickú prípravu, jazdný výcvik pod odborným dohľadom, skúšky, oprávnenia na jednotlivé vozidlá aj poznanie tratí,“ priblížil Baček.
Trenažéry, ktoré spoločnosť začala obstarávať, majú tento proces doplniť o systematický praktický nácvik situácií, ktoré sa na reálnom vlaku nedajú bezpečne alebo opakovane simulovať.
„Pracovné podmienky pritom ZSSK nevníma iba cez mzdu. Zamestnanci môžu využívať náborové príspevky, podporu bývania a mobility, príspevky do tretieho piliera, cestovné výhody aj ďalšie sociálne benefity,“ podotkol hovorca.
ZSSK podľa neho pokračuje v projekte Rovnováha, ktorý prináša odborný pohľad na organizáciu služieb, pracovnú záťaž, odpočinok aj rozdiely medzi plánovanou a reálnou prevádzkou. „V súčasnosti spoločnosť vyhodnocuje výsledky jeho analytickej časti, aby ich mohla využiť pri ďalšom zlepšovaní podmienok rušňovodičov a nastavovaní rovnováhy medzi potrebami prevádzky, bezpečnosťou a ľudskými možnosťami,“ dodal Baček.