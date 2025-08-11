< sekcia Ekonomika
Železničná trať v okolí Levíc prechádza modernizáciou
Aktuálne sa v Leviciach končí prvá a začína sa druhá etapa modernizácie staníc Levice a Veľké Kozmálovce.
Autor TASR
Levice 11. augusta (TASR) - Vlaky na železničnej trati Bratislava – Banská Bystrica už čoskoro budú premávať bez rýchlostných obmedzení a bez výluk, pre ktoré museli cestujúci často presadať z vlakov do náhradných autobusov. Ako uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik, umožní to prebiehajúca modernizácia železničnej trate v okolí Levíc.
Aktuálne sa v Leviciach končí prvá a začína sa druhá etapa modernizácie staníc Levice a Veľké Kozmálovce. Investícia v celkovej hodnote viac ako 40 miliónov eur je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Projekt sa zameriava na modernizáciu infraštruktúry, výhybiek, výstavbu protihlukových stien, výmenu a kompletné vybudovanie trakčného vedenia. Bolo tiež zriadené digitalizačné stredisko, čo znamená, že výhybky sa budú riadiť z jedného miesta, vďaka čomu bude zaistená väčšia bezpečnosť, priepustnosť, a tým aj plynulosť dopravy,“ vysvetlila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.
Druhá etapa projektu, ktorá zahŕňa modernizáciu železničnej trate vo Veľkých Kozmálovciach, má byť hotová začiatkom roka 2026. „Toto je posledná časť, ktorú musíme zmodernizovať, aby cestujúci na trase Bratislava - Banská Bystrica už nemuseli prestupovať do náhradnej autobusovej dopravy, cestovali v normálnom komforte a bez spomalenej jazdy sa včas dostali do cieľa svojej cesty. V decembri sa každoročne spúšťa nový grafikon a dovtedy by už malo byť všetko dokončené, zatiaľ to vyzerá tak, že to stihneme,“ skonštatoval Bednárik.
Aktuálne sa v Leviciach končí prvá a začína sa druhá etapa modernizácie staníc Levice a Veľké Kozmálovce. Investícia v celkovej hodnote viac ako 40 miliónov eur je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. „Projekt sa zameriava na modernizáciu infraštruktúry, výhybiek, výstavbu protihlukových stien, výmenu a kompletné vybudovanie trakčného vedenia. Bolo tiež zriadené digitalizačné stredisko, čo znamená, že výhybky sa budú riadiť z jedného miesta, vďaka čomu bude zaistená väčšia bezpečnosť, priepustnosť, a tým aj plynulosť dopravy,“ vysvetlila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.
Druhá etapa projektu, ktorá zahŕňa modernizáciu železničnej trate vo Veľkých Kozmálovciach, má byť hotová začiatkom roka 2026. „Toto je posledná časť, ktorú musíme zmodernizovať, aby cestujúci na trase Bratislava - Banská Bystrica už nemuseli prestupovať do náhradnej autobusovej dopravy, cestovali v normálnom komforte a bez spomalenej jazdy sa včas dostali do cieľa svojej cesty. V decembri sa každoročne spúšťa nový grafikon a dovtedy by už malo byť všetko dokončené, zatiaľ to vyzerá tak, že to stihneme,“ skonštatoval Bednárik.