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Železničné odbory na proteste vzniesli viaceré požiadavky na rezorty
Protest sa po pešom presune od hlavnej stanice konal na Námestí slobody pri ministerstve dopravy.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Sedemnásť odborových organizácií pôsobiacich v troch štátnych železničných spoločnostiach na štvrtkovom protestnom zhromaždení v Bratislave v spoločnom stanovisku vznieslo k ministerstvám dopravy a financií viaceré požiadavky na zlepšenie podľa nich neúnosnej situácie v železničnom sektore. Ako informovalo Odborové združenie železničiarov (OZŽ) v mene všetkých odborových centrál, žiadajú napríklad reálny sociálny dialóg, uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre železnice, porovnateľné mzdové ohodnotenie s okolitými krajinami V4, ochranu železničného personálu ako chránených osôb, ako aj zatraktívnenie nedostatkových profesií vrátane rušňovodičov a výpravcov či zriadenie štátneho fondu dopravnej infraštruktúry.
Protest sa po pešom presune od hlavnej stanice konal na Námestí slobody pri ministerstve dopravy. Vystúpenia rečníkov prerušovali účastníci pískaním a kritickými reakciami najmä na adresu ministerstva dopravy. „Po verejnom zhromaždení vyslovíme svoje spoločné požiadavky, ktoré doručujeme ministerstvu dopravy a ministerstvu financií. Očakávame reálny sociálny dialóg dvoch strán. Budeme žiadať dofinancovanie železničného sektora, kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a zvýšenú ochranu zamestnancov v železničnom sektore,“ povedal pre TASR predseda OZŽ Dávid Capik.
V súvislosti so stále neuzavretým kolektívnym vyjednávaním v Železniciach Slovenskej republiky povedal, že bude pokračovať na budúci týždeň. Naďalej nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa na rast miezd v podniku o päť percent až od 1. júla 2027 a na jednorazovú odmenu 200 eur v januári. „S tým nesúhlasíme. Predložili sme vlastný protinávrh, a to je rast miezd o desať percent od 1. januára 2027,“ podotkol Capik. K štrajkovej pohotovosti OZŽ, trvajúcej od 14. októbra, podľa neho pristúpili Odborová asociácia výpravcov a dispečerov a Federácia prevádzkových pracovníkov.
Viceprezident Federácie strojvodcov SR Peter Dubovský pre TASR uviedol, že od vlády žiadajú, aby sa konečne začala seriózne zaoberať stavom železníc, aby mal štát poctivú dopravnú politiku, ktorá bude zabezpečovať rozvoj a bezpečnosť. „Železnice sú podfinancované, nefungujú tak dobre, ako by sme chceli, a malo by to byť prioritou vlády, pretože železničná doprava je kostrou štátu,“ povedal. Rušňovodičov je podľa neho stále nedostatok a vyzerá to, že zavádzanie kamier ho ešte prehĺbi. „Už viacerí kolegovia dali výpovede z toho dôvodu, že nie sú ochotní pod kamerami pracovať, a podľa ohlasov predpokladáme, že budú pribúdať ďalší s tým, ako sa kamery budú rozširovať,“ dodal. Počet účastníkov protestu odhadol na 200 až 300.
Zhromaždenie železničných odborárov osobne podporila aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Vládu a zodpovedných ministrov v príhovore vyzvala, aby si konečne sadli za rokovací stôl a v pokoji, v konštruktívnom duchu začali rokovať o požiadavkách a podmienkach odborárov v železničnom sektore. „Tak, aby dohoda viedla naozaj k dôstojným mzdám, k dôstojnému odmeňovaniu a ohodnoteniu práce na železnici a k dôstojným a bezpečným pracovným podmienkam všetkých zamestnancov,“ povedala.
Protest sa po pešom presune od hlavnej stanice konal na Námestí slobody pri ministerstve dopravy. Vystúpenia rečníkov prerušovali účastníci pískaním a kritickými reakciami najmä na adresu ministerstva dopravy. „Po verejnom zhromaždení vyslovíme svoje spoločné požiadavky, ktoré doručujeme ministerstvu dopravy a ministerstvu financií. Očakávame reálny sociálny dialóg dvoch strán. Budeme žiadať dofinancovanie železničného sektora, kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a zvýšenú ochranu zamestnancov v železničnom sektore,“ povedal pre TASR predseda OZŽ Dávid Capik.
V súvislosti so stále neuzavretým kolektívnym vyjednávaním v Železniciach Slovenskej republiky povedal, že bude pokračovať na budúci týždeň. Naďalej nesúhlasia s návrhom zamestnávateľa na rast miezd v podniku o päť percent až od 1. júla 2027 a na jednorazovú odmenu 200 eur v januári. „S tým nesúhlasíme. Predložili sme vlastný protinávrh, a to je rast miezd o desať percent od 1. januára 2027,“ podotkol Capik. K štrajkovej pohotovosti OZŽ, trvajúcej od 14. októbra, podľa neho pristúpili Odborová asociácia výpravcov a dispečerov a Federácia prevádzkových pracovníkov.
Viceprezident Federácie strojvodcov SR Peter Dubovský pre TASR uviedol, že od vlády žiadajú, aby sa konečne začala seriózne zaoberať stavom železníc, aby mal štát poctivú dopravnú politiku, ktorá bude zabezpečovať rozvoj a bezpečnosť. „Železnice sú podfinancované, nefungujú tak dobre, ako by sme chceli, a malo by to byť prioritou vlády, pretože železničná doprava je kostrou štátu,“ povedal. Rušňovodičov je podľa neho stále nedostatok a vyzerá to, že zavádzanie kamier ho ešte prehĺbi. „Už viacerí kolegovia dali výpovede z toho dôvodu, že nie sú ochotní pod kamerami pracovať, a podľa ohlasov predpokladáme, že budú pribúdať ďalší s tým, ako sa kamery budú rozširovať,“ dodal. Počet účastníkov protestu odhadol na 200 až 300.
Zhromaždenie železničných odborárov osobne podporila aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Vládu a zodpovedných ministrov v príhovore vyzvala, aby si konečne sadli za rokovací stôl a v pokoji, v konštruktívnom duchu začali rokovať o požiadavkách a podmienkach odborárov v železničnom sektore. „Tak, aby dohoda viedla naozaj k dôstojným mzdám, k dôstojnému odmeňovaniu a ohodnoteniu práce na železnici a k dôstojným a bezpečným pracovným podmienkam všetkých zamestnancov,“ povedala.