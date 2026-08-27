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Železničné projekty v rámci Plánu obnovy a odolnosti sú ukončené
Najväčšou výzvou bolo vyradenie modernizácie trate Poprad-Tatry - Vydrník z financovania v rámci POO.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Všetky železničné projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti (POO) boli stavebne ukončené do 31. júla. Celkovo išlo o 11 infraštruktúrnych a osem digitálnych projektov. Ministerstvo dopravy (MD) SR poskytlo Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) na tieto projekty celkovo vyše 517 miliónov eur, z toho v tomto roku 199 miliónov eur. Celá suma bola financovaná z prostriedkov POO, teda zo zdrojov Európskej únie, potvrdila vo štvrtok pre TASR hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Najväčšou výzvou bolo vyradenie modernizácie trate Poprad-Tatry - Vydrník z financovania v rámci POO. „Ministerstvo však v spolupráci so ŽSR pružne upravilo portfólio investícií a pripravilo vhodné náhradné projekty. Vďaka tomu sa podarilo stanovené ciele nielen splniť, ale aj mierne prekročiť - pri modernizácii železničnej infraštruktúry bol cieľ splnený na 103 percent a pri digitálnom zabezpečení tratí na 101 percent,“ uviedla Poláčiková. Projekty boli financované v plnej výške z prostriedkov POO, národné spolufinancovanie sa pri nich na rozdiel od tradičných eurofondov neuplatňovalo.
MD bolo vykonávateľom príslušnej investície POO a zodpovedalo za celý proces - od výberu a schválenia vhodných projektov cez uzatvorenie zmlúv s prijímateľmi a kontrolu ich realizácie až po úhradu oprávnených výdavkov a overenie splnenia stanovených cieľov.
„Do 18. augusta ministerstvo uhradilo ŽSR všetky oprávnené výdavky z predložených žiadostí o platbu a boli predložené aj dokumenty potrebné na preukázanie splnenia cieľov. V železničnej oblasti tak boli všetky projekty dokončené a finančne vyrovnané v stanovenom termíne,“ priblížila hovorkyňa MD. Keďže boli preplatené všetky oprávnené výdavky, financovanie projektov z POO je ukončené a ďalšie platby sa už nepredpokladajú.
Odborník na železnice Jiří Kubáček v súvislosti s využívaním prostriedkov POO pre TASR uviedol, že táto šanca na zveľadenie neutešeného stavu našej železničnej infraštruktúry nebola využitá celkom optimálne. „Najmä sa opätovne potvrdila dlhodobá obyčaj ŽSR zmeškávať prípravu a realizáciu investičných projektov s dôsledkom v podobe nadmerného predlžovania výluk železničných tratí, ktoré boli navzájom len nedostatočne koordinované, čo znamenalo významný negatívny dosah na funkčnosť celého železničného systému,“ poukázal Kubáček. Za nevratnú stratu označil úplnú rezignáciu na rekonštrukciu úseku Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, keďže tento projekt nebol pre nepripravenosť ŽSR nahradený žiadnym iným projektom.
„Za signifikantný problém považujem skutočnosť, že vo viacerých prípadoch boli prostriedkami z POO len odstraňované dôsledky dlhodobého zanedbania údržby (najmä úseky Fiľakovo - Holiša, Hronský Beňadik - Nová Baňa), opakujúce sa meškania odovzdávania stavieb do prevádzky. Aktuálne to prináša veľké komplikácie v súvislosti s projektom zväčšenia priepustnosti trate Bratislava - Leopoldov,“ upozornil ďalej Kubáček.
Niektoré investície podľa neho neboli celkom domyslené, napríklad zbytočné zastávky na elektrifikovanej a zmodernizovanej trati Bánovce nad Ondavou - Humenné verzus chýbajúci prenos návestí na stanovište rušňovodiča.
TASR oslovila k modernizácii infraštruktúry a jej financovaniu z POO aj ŽSR, k otázkam sa nevyjadrili.
Najväčšou výzvou bolo vyradenie modernizácie trate Poprad-Tatry - Vydrník z financovania v rámci POO. „Ministerstvo však v spolupráci so ŽSR pružne upravilo portfólio investícií a pripravilo vhodné náhradné projekty. Vďaka tomu sa podarilo stanovené ciele nielen splniť, ale aj mierne prekročiť - pri modernizácii železničnej infraštruktúry bol cieľ splnený na 103 percent a pri digitálnom zabezpečení tratí na 101 percent,“ uviedla Poláčiková. Projekty boli financované v plnej výške z prostriedkov POO, národné spolufinancovanie sa pri nich na rozdiel od tradičných eurofondov neuplatňovalo.
MD bolo vykonávateľom príslušnej investície POO a zodpovedalo za celý proces - od výberu a schválenia vhodných projektov cez uzatvorenie zmlúv s prijímateľmi a kontrolu ich realizácie až po úhradu oprávnených výdavkov a overenie splnenia stanovených cieľov.
„Do 18. augusta ministerstvo uhradilo ŽSR všetky oprávnené výdavky z predložených žiadostí o platbu a boli predložené aj dokumenty potrebné na preukázanie splnenia cieľov. V železničnej oblasti tak boli všetky projekty dokončené a finančne vyrovnané v stanovenom termíne,“ priblížila hovorkyňa MD. Keďže boli preplatené všetky oprávnené výdavky, financovanie projektov z POO je ukončené a ďalšie platby sa už nepredpokladajú.
Odborník na železnice Jiří Kubáček v súvislosti s využívaním prostriedkov POO pre TASR uviedol, že táto šanca na zveľadenie neutešeného stavu našej železničnej infraštruktúry nebola využitá celkom optimálne. „Najmä sa opätovne potvrdila dlhodobá obyčaj ŽSR zmeškávať prípravu a realizáciu investičných projektov s dôsledkom v podobe nadmerného predlžovania výluk železničných tratí, ktoré boli navzájom len nedostatočne koordinované, čo znamenalo významný negatívny dosah na funkčnosť celého železničného systému,“ poukázal Kubáček. Za nevratnú stratu označil úplnú rezignáciu na rekonštrukciu úseku Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, keďže tento projekt nebol pre nepripravenosť ŽSR nahradený žiadnym iným projektom.
„Za signifikantný problém považujem skutočnosť, že vo viacerých prípadoch boli prostriedkami z POO len odstraňované dôsledky dlhodobého zanedbania údržby (najmä úseky Fiľakovo - Holiša, Hronský Beňadik - Nová Baňa), opakujúce sa meškania odovzdávania stavieb do prevádzky. Aktuálne to prináša veľké komplikácie v súvislosti s projektom zväčšenia priepustnosti trate Bratislava - Leopoldov,“ upozornil ďalej Kubáček.
Niektoré investície podľa neho neboli celkom domyslené, napríklad zbytočné zastávky na elektrifikovanej a zmodernizovanej trati Bánovce nad Ondavou - Humenné verzus chýbajúci prenos návestí na stanovište rušňovodiča.
TASR oslovila k modernizácii infraštruktúry a jej financovaniu z POO aj ŽSR, k otázkam sa nevyjadrili.