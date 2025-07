Železničné spoločnosti Union Pacific a Norfolk Southern plánujú fúziu

Atlanta 29. júla (TASR) - Zlúčenie dvoch nákladných železničných spoločností by mohlo vytvoriť prvú železničnú sieť od pobrežia k pobrežiu v USA. Spoločnosť Union Pacific plánuje získať svojho menšieho konkurenta na východnom pobreží Norfolk Southern za približne 85 miliárd dolárov (72,94 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cieľom spojenia je posilniť domácu produkciu a dodávateľský reťazec, oznámili obe spoločnosti v utorok. Nová transkontinentálna železnica by mala zahŕňať sieť dlhú viac ako 80.000 kilometrov prechádzajúcich cez 43 štátov. V rámci prevzatia plánuje Union Pacific zaplatiť súčasným akcionárom Norfolk Southern 320 USD za akciu. V porovnaní so záverečnou cenou zo 17. júla, keď sa prvýkrát objavili správy o fúzii, to znamená zhodnotenie o 18,6 %. Kúpna cena by tak dosiahla približne 85 miliárd dolárov, čo zlúčenú spoločnosť oceňuje na viac ako 250 miliárd USD. Očakáva sa, že transakcia bude dokončená začiatkom roka 2027 za predpokladu, že ju nezablokujú úrady na ochranu hospodárskej súťaže.



(1 EUR = 1,1654 USD)