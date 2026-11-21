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Železniční dopravcovia zaplatia za trakčnú elektrinu o 20 mil.eur viac
Zatiaľ otvorenou ostáva otázka prípadného schválenia 25-metrových a 44-tonových megakamiónov, o ktorom sa rokuje na pôde Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Železniční dopravcovia na Slovensku zaplatia v roku 2027 za trakčnú elektrinu minimálne o 20 miliónov eur navyše. Dôvodom je, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) nestihli včas ukončiť verejné obstarávanie na dodávku trakčnej elektriny v budúcom roku. Energiu tak budú musieť opäť nakupovať výlučne na spotovom trhu, teda za aktuálne denné burzové ceny. Upozornil na to prezident Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) Matej Franc.
Celý sektor sa podľa neho pritom na zmenách dohodol už koncom roka 2025. Plán počítal s tým, že na rok 2027 sa 40 percent objemu elektriny nakúpi vopred za fixnú cenu a zvyšných 60 percent na takzvanom spote. Pri spotovom nákupe dopravcovia nepoznajú cenu energie dopredu a ich náklady priamo kopírujú okamžité výkyvy na burze, čo znemožňuje plánovať rozpočty a fixovať ceny pre zákazníkov.
„Súčasný nákup trakčnej elektriny na spotovom trhu stavia ŽSR do úlohy prietokového ohrievača a vyberača marže. Je to bohužiaľ tak,“ upozornil Franc. Keby ŽSR podľa neho stihli tender zrealizovať podľa dohody, fixná cena za megawatthodinu (MWh) by sa na jar tohto roka pohybovala okolo 100 eur. Pre prieťahy pri verejnom obstarávaní sa však opäť prechádza na spotový nákup, kde sa ceny na burze šplhajú nad 200 eur za MWh. Asociácia preto s ministerstvom dopravy a ŽSR nastavila nový harmonogram obstarávania na rok 2028 v pomere minimálne 40 percent fix a 60 percent spot s cieľom zaručiť, aby sa takáto situácia už nezopakovala.
Za ďalšie výzvy v roku 2027 Franc označil zlepšenie železničnej infraštruktúry, finalizáciu návrhu zákona o Národnej dopravnej infraštruktúre a zefektívnenie plánovania a realizácie výlukovej činnosti. „ŽSR ešte v októbri nevedeli oznámiť dopravcom a verejnosti finálny a fixný harmonogram výluk na rok 2027. Ten je na stránke ŽSR zverejnený až od 12. novembra. Úľavy vo výlukách sa spolu s cestujúcimi v lepšom prípade dočkáme o päť rokov, v horšom, ale bohužiaľ pravdepodobnejšom, asi o desať,“ podotkol Franc.
Napriek tomu je prezident AROS optimista, v roku 2027 očakáva miernejší nárast objemov v železničnej doprave. „Vidíme ho už aj v tomto roku, keď od mája je každý ďalší mesiac silnejší ako vlani a ku koncu roka očakávame medziročný nárast okolo päť až šesť percent. Stále to však bude len na úrovni zhruba 83 percent výkonov v porovnaní s rekordným rokom 2021,“ priblížil šéf AROS.
Zatiaľ otvorenou ostáva otázka prípadného schválenia 25-metrových a 44-tonových megakamiónov, o ktorom sa rokuje na pôde Európskej únie. „Tu ešte nemáme zvolenú stratégiu. Spoliehame sa na to, že objektívne zlý stav cestnej infraštruktúry na Slovensku a potreba budovania nových väčších odstavných plôch sem zatiaľ takéto kamióny jednoducho nepustí,“ dodal Franc.
Celý sektor sa podľa neho pritom na zmenách dohodol už koncom roka 2025. Plán počítal s tým, že na rok 2027 sa 40 percent objemu elektriny nakúpi vopred za fixnú cenu a zvyšných 60 percent na takzvanom spote. Pri spotovom nákupe dopravcovia nepoznajú cenu energie dopredu a ich náklady priamo kopírujú okamžité výkyvy na burze, čo znemožňuje plánovať rozpočty a fixovať ceny pre zákazníkov.
„Súčasný nákup trakčnej elektriny na spotovom trhu stavia ŽSR do úlohy prietokového ohrievača a vyberača marže. Je to bohužiaľ tak,“ upozornil Franc. Keby ŽSR podľa neho stihli tender zrealizovať podľa dohody, fixná cena za megawatthodinu (MWh) by sa na jar tohto roka pohybovala okolo 100 eur. Pre prieťahy pri verejnom obstarávaní sa však opäť prechádza na spotový nákup, kde sa ceny na burze šplhajú nad 200 eur za MWh. Asociácia preto s ministerstvom dopravy a ŽSR nastavila nový harmonogram obstarávania na rok 2028 v pomere minimálne 40 percent fix a 60 percent spot s cieľom zaručiť, aby sa takáto situácia už nezopakovala.
Za ďalšie výzvy v roku 2027 Franc označil zlepšenie železničnej infraštruktúry, finalizáciu návrhu zákona o Národnej dopravnej infraštruktúre a zefektívnenie plánovania a realizácie výlukovej činnosti. „ŽSR ešte v októbri nevedeli oznámiť dopravcom a verejnosti finálny a fixný harmonogram výluk na rok 2027. Ten je na stránke ŽSR zverejnený až od 12. novembra. Úľavy vo výlukách sa spolu s cestujúcimi v lepšom prípade dočkáme o päť rokov, v horšom, ale bohužiaľ pravdepodobnejšom, asi o desať,“ podotkol Franc.
Napriek tomu je prezident AROS optimista, v roku 2027 očakáva miernejší nárast objemov v železničnej doprave. „Vidíme ho už aj v tomto roku, keď od mája je každý ďalší mesiac silnejší ako vlani a ku koncu roka očakávame medziročný nárast okolo päť až šesť percent. Stále to však bude len na úrovni zhruba 83 percent výkonov v porovnaní s rekordným rokom 2021,“ priblížil šéf AROS.
Zatiaľ otvorenou ostáva otázka prípadného schválenia 25-metrových a 44-tonových megakamiónov, o ktorom sa rokuje na pôde Európskej únie. „Tu ešte nemáme zvolenú stratégiu. Spoliehame sa na to, že objektívne zlý stav cestnej infraštruktúry na Slovensku a potreba budovania nových väčších odstavných plôch sem zatiaľ takéto kamióny jednoducho nepustí,“ dodal Franc.