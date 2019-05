Železničnú dopravu na trati Žilina – Rajec obnovia, obmedzenia zostanú

Požiar, ktorý v nedeľu (19. 5.) zasiahol kruhovú križovatku Rondel, zapríčinil nielen rozsiahle škody na majetku, ale tiež obmedzenia v doprave.

Žilina 24. mája (TASR) - Železničnú dopravu na trati Žilina – Rajec opäť uvedú do plnej prevádzky v nedeľu (26. 5.) o 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.



"V piatok a počas nastávajúceho víkendu je železničná doprava na úseku Žilina – Bytčica uzavretá od 7.30 do 18.00 h a zabezpečuje ju náhradná autobusová doprava. V úseku Bytčica – Rajec premávajú vlaky v štandardnom režime," doplnila Zigová.



Pripomenula, že požiar, ktorý v nedeľu (19. 5.) zasiahol kruhovú križovatku Rondel, zapríčinil nielen rozsiahle škody na majetku, ale tiež obmedzenia v doprave. "Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ) preto pristúpil k zmene organizácie MHD. Od pondelka (20. 5.) zaviedol z Hájika do centra a späť kyvadlovú autobusovú dopravu, ktorá premávala na linke č. 16 podľa mimoriadneho cestovného poriadku a trolejbusové linky č. 6 a 7 obmedzil. Cestovanie týmito spojmi je počas pracovných dní bezplatné," uviedla Zigová.



Upozornila, že úsek v smere zo Závodia do Bytčice ostáva stále dočasne uzavretý aj počas nadchádzajúceho víkendu. "Vzhľadom na nemožnosť prevádzkovať trolejbusovú dopravu z Hájika do centra mesta cez Rondel bude naďalej v prevádzke mimoriadny režim MHD z Hájika," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Víkendovú dopravu na trolejbusových linkách nahradia autobusy. "Autobusová linka č. 22 bude vedená obchádzkovou trasou v smere z Hálkovej ulice do Bytčice po trase Závodská cesta – Priemyselná – Kragujevská – Mostná – Rajecká. Obchádzková trasa linky č. 27 od zastávky Kragujevská na Hálkovu povedie po uliciach Mostná – Hlinská – Saleziánska – Rajecká. Rovnakou obchádzkou bude vedená aj linka č. 31 od zastávky Kragujevská na zastávku Rázusova. Na spojoch vedených po obchádzkových trasách bude dochádzať k meškaniu," uzavrela hovorkyňa mesta Žilina.