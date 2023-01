Železničnú stanicu Varín zablokovala porucha vlaku bez cestujúcich

Varín 31. januára (TASR) – Železničnú stanicu Varín zablokovala v utorok dopoludnia motorová jednotka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) bez cestujúcich. Dôvodom bol jej pokazený brzdový systém na trati smerom na Čadcu. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Doplnil, že stanica Varín má len jedno nástupište. "Vlaky Ex 602, SC 241 Pendolino Košičan a Ex 605 chodili odklonom cez stanicu Žilina-Teplička. Zaznamenali meškania do desať minút, čo je však štandardný čas pre prejazd traťovým úsekom z dôvodu modernizácie," uviedol Kováč.



Dva osobné vlaky v smere Martin – Čadca a späť podľa neho meškali zhruba 50 minút. "Trať sprejazdnili o 11.35 h. Zhruba 40 minút meškal ešte jeden osobný vlak z Vrútok do Prievidze a jeden z Prievidze do Vrútok," dodal hovorca ZSSK.