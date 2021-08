Tunel Milochov i cestu do Púchova chcú spojazdniť do konca roka

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby (MDV) SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) 12. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

Púchov 17. augusta (TASR) – Železničný tunel Milochov na úseku modernizovanej trate v úseku Púchov – Považská Teplá by mal byť spojazdnený do konca tohto roka. Informoval o tom minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).“ skonštatoval minister s tým, že cesta po časti železničného násypu medzi Horným Milochovom a Považskou Bystricou by podľa neho mala byť sprístupnená v druhej fáze do leta budúceho roka.Po dokončení sa nová cesta III. triedy medzi považskobystrickou časťou Milochov a Púchovom stane majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Už dnes sa však objavujú požiadavky na zjazdy z cesty smerom k záhradkárskej osade či k rodinným domom. S tými projekt nepočítal. Šéf rezortu v súvislosti s tým hovorí o slabom záujme obyvateľov o veci verejné.“ zdôraznil šéf rezortu dopravy.Podľa šéfa odboru dopravy Úradu TSK Radovana Hladkého prípadné pripojenia na novú cestu musí riešiť buď miestna samospráva (mestá Púchov a Považská Bystrica), alebo investor, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky. Kraj podľa neho preberie cestu v takom stave, v akom bola naprojektovaná, teda bez zjazdov a odbočiek. Čo bude ďalej, je podľa neho otázka na mestá a obce.Požiadavka na vytvorenie pripojenia na novú cestu III. triedy je podľa prednostu považskobystrickej radnice Antona Martausa nová. Ako cesty IV. triedy to bude kompetencia samospráv.“ doplnil Maratus.