Železničný úsek Telgárt - Červená Skala majú ukončiť vo februári
Celkové náklady dosahujú zhruba 9,8 milióna eur.
Autor TASR
Telgárt 23. septembra (TASR) - Modernizácia železničného, takmer päť kilometrov dlhého úseku medzi stanicami Telgárt a Červená Skala na Horehroní, ktorá sa začala v apríli, pokračuje podľa plánu. Projekt Margecany - Červená Skala, financovaný z plánu obnovy, sa zameriava na komplexnú obnovu železničného zvršku. Celkové náklady dosahujú zhruba 9,8 milióna eur a jeho ukončenie je plánované vo februári budúceho roka. Ako v utorok konštatoval generálny riaditeľ Železníc SR (ŽSR) Ivan Bednárik, z dopravného hľadiska má tento úsek trate nielen regionálny význam.
„Netreba zabúdať na dôležitú nákladnú dopravu, keďže na celom Horehroní drevo je a aj bude významnou komoditou. Neviem si predstaviť, že zdegradovanú železničnú trať by sme po 60 rokoch neobnovovali a presunuli by sme dopravu do ťažkých kamiónov na asfalt,“ zdôraznil Bednárik.
Rozsah stavebných prác zahŕňa rekonštrukciu železničného spodku a zvršku, ako aj opravu a obnovu zárubného múru, ktorý zabezpečuje stabilitu trate v náročnom teréne. Súčasťou prác je tiež zabezpečenie odvodnenia trate, ktoré zabráni znehodnoteniu železničnej konštrukcie vodou a vlhkosťou. V rámci modernizácie sa zrealizuje i prečistenie a úprava existujúcich priepustov, ktoré slúžia na odtok dažďovej vody pod železničnou traťou.
„Touto rekonštrukciou sa snažíme prispieť k zlepšeniu kvality prostredia a každodenného fungovania všetkých, ktorí tento úsek využívajú. Veríme, že pre cestujúcich na Horehroní to bude veľký prínos,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Ako doplnila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, dôležitou súčasťou projektu je rekonštrukcia železničného priecestia v lokalite medzi obcami Šumiac a Červená Skala. Okrem toho dôjde k úprave účelovej komunikácie vedúcej popri trati. Projekt zahŕňa i návrh a výstavbu nového pravostranného chodníka, čím sa zlepší bezpečnosť pohybu osôb v blízkosti trate. Osadí sa nové dopravné značenie a opravia mostné objekty, ktoré sa nachádzajú na modernizovanom úseku.
„V neposlednom rade dôjde k modernizácii priecestného zabezpečovacieho zariadenia v kilometri 92,006, čím sa zvýši bezpečnosť cestnej aj železničnej dopravy. Súčasťou prác bude aj náhrada existujúceho nadzemného vedenia, čím sa prispeje k celkovému technickému zhodnoteniu trate,“ dodala Lániková.
Zhotoviteľ Združenie Margecany realizuje stavebné práce na základe zmluvného vzťahu. Cieľom projektu je nielen zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy, ale aj zlepšiť komfort cestovania v tomto dôležitom úseku.
