< sekcia Ekonomika
Zelinka: Firmy neuspejú,ak pri eurofondoch nemyslia na pridanú hodnotu
Najviac podporovanými oblasťami sú aktuálne inovácie v priemyselnej výrobe, energetické riešenia a digitalizácia.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Nové firemné auto, 3D tlačiareň alebo rekonštrukcia penziónu. Aj na takéto veci sa malí a strední podnikatelia na Slovensku snažia získať eurofondy napriek tomu, že Európska únia (EÚ) na rozdiel od minulosti vyžaduje pri projektoch jasnú pridanú hodnotu. Tou je najčastejšie inovácia, technologický posun alebo ekologický prínos, upozornil odborník na granty a dotácie Juraj Zelinka zo spoločnosti GrantExpert.
„Typický príklad je, že si niekto kúpi dom na vidieku, ktorý chce prenajímať a na jeho rekonštrukciu si pýta dotáciu. Alebo si žiada peniaze na renováciu obchodu s potravinami. Toto sú nefinancovateľné projekty,“ zdôraznil Zelinka. V minulosti bolo podľa neho pri eurofondoch bežnejšie žiadať o dotáciu na nákup technológie alebo výmenu starého stroja za nový. V súčasnosti však čisté investície do majetku bez pridanej hodnoty uspejú iba sporadicky.
„Rozhodujúce dnes nie je len to, či je projekt technologicky zaujímavý. Musí zapadať do tematických priorít výziev a preukázať konkrétny prínos, napríklad vyššiu produktivitu, energetickú úsporu alebo technologický posun firmy,“ vysvetlil odborník.
Okrem technického zamerania projektu môžu podľa neho podnikatelia naraziť aj na striktné pravidlá týkajúce sa odvetví a prevádzkových nákladov. Z grantu totiž nie je možné preplácať bežné náklady na mzdy pracovníkov, nájomné, energie či splátky starých úverov a lízingov, ani dožadovať sa podpory v oblastiach, ako je hazard či tabakový priemysel.
„Európske zdroje sú určené najmä na rozvoj a výskum, nie na sanovanie každodenných výdavkov firmy, ktoré si podnikateľ musí vedieť pokryť z vlastného zisku,“ upozornil Zelinka. V predošlom programovom období 2014 až 2020 ešte bolo podľa neho financovanie niektorých jednoduchších investícií dostupnejšie, v tom súčasnom to však už neplatí. „Už dnes sa pritom dá predpokladať, že aj ďalšie programové obdobie bude zamerané najmä na zelené dotácie, inovácie, výskum a ďalšie strategické priority. Pribudnúť však môžu aj nové témy, napríklad obrana,“ avizoval.
Najviac podporovanými oblasťami sú aktuálne inovácie v priemyselnej výrobe, energetické riešenia a digitalizácia. „Nejde o náhodný výber tém. Európske fondy sú nastavené tak, aby podporovali investície, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť ekonomiky a zároveň prispievajú k technologickej modernizácii či ekologickej transformácii,“ doplnil Zelinka.
