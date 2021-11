Zemanová:Rozpočet sme pripravení podporiť v podobe, ako bol predložený

Bratislava 30. novembra (TASR) – Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je koaličná SaS pripravená podporiť v takej podobe, v akej bol predložený do Národnej rady (NR) SR. V utorok to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.



"Určite by nebolo dobré, aby sme boli v rozpočtovom provizóriu, ale nakoniec, ani to nie je koniec sveta. Ale nevidím dôvod, prečo by nemal byť štátny rozpočet schválený. My ho podporujeme tak, ako prišiel do parlamentu, sme pripravení zaň zahlasovať," skonštatovala Zemanová.



V súvislosti so zmenami zákonov, ktorými minister financií Igor Matovič (OĽANO) podmienil podobu rozpočtu, uviedla, že ide možno o jeho odporúčania. "Ja si nespomínam, že by sme mali takéto podmienky pri schvaľovaní alebo kto by mal takéto podmienky," dodala.



Výslednú podobu rozpočtu na rok 2022 Matovič podmienil schválením viacerých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, výdavkových stropoch a dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu podľa neho nebude 4,94 % HDP, ale 4,3 % HDP.