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Zemetrasenia vo Venezuele spôsobili škody vo výške 19,6 miliardy USD
Viac ako 23.000 ľudí využíva jeden zo 107 dočasných táborov.
Autor TASR
Washington 25. júla (TASR) - Zemetrasenia vo Venezuele na konci júna spôsobili podľa odhadov Svetovej banky (SB) priame materiálne škody vo výške 19,6 miliardy amerických dolárov (17,21 miliardy eur). Takmer polovica z nich pripadá na obytné budovy (47 %), nasleduje infraštruktúra (27 %) a nebytové budovy (26 %), uviedla v piatok (24. 7.) inštitúcia so sídlom vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Venezuelu zasiahli koncom júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto oblastí pochádza najviac obetí a pripadá na ne aj približne polovica priamych materiálnych škôd. Pod priamymi materiálnymi škodami sa rozumie strata hodnoty majetku, ktorý bol zničený alebo poškodený v dôsledku prírodnej katastrofy, ako je napríklad zemetrasenie. Nepriame straty v podobe zníženej produkcie alebo prerušenia výroby nie sú zahrnuté.
Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa podľa údajov, ktoré zverejnil v pondelok (20. 7.) predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez, zvýšil na 5278. Zranených zostáva 16.740 osôb a bez strechy nad hlavou je naďalej 17.907 ľudí, uviedol brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej. Viac ako 23.000 ľudí využíva jeden zo 107 dočasných táborov.
(1 EUR = 1,1392 USD)
Venezuelu zasiahli koncom júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto oblastí pochádza najviac obetí a pripadá na ne aj približne polovica priamych materiálnych škôd. Pod priamymi materiálnymi škodami sa rozumie strata hodnoty majetku, ktorý bol zničený alebo poškodený v dôsledku prírodnej katastrofy, ako je napríklad zemetrasenie. Nepriame straty v podobe zníženej produkcie alebo prerušenia výroby nie sú zahrnuté.
Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa podľa údajov, ktoré zverejnil v pondelok (20. 7.) predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez, zvýšil na 5278. Zranených zostáva 16.740 osôb a bez strechy nad hlavou je naďalej 17.907 ľudí, uviedol brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej. Viac ako 23.000 ľudí využíva jeden zo 107 dočasných táborov.
(1 EUR = 1,1392 USD)