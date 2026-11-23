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Zemný plyn v termínovaných obchodoch v Európe zdražel o takmer 6 %
Predpoveď chladnejšieho počasia totiž zvýšila obavy o dodávky v regióne.
Autor TASR
Amsterdam 23. novembra (TASR) - Cena zemného plynu v termínovaných kontraktoch na burze TTF v Amsterdame sa v pondelok zvýšila o takmer 6 % k úrovni 94 eur za megawatthodinu. Predpoveď chladnejšieho počasia totiž zvýšila obavy o dodávky v regióne. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Očakáva sa, že teploty v severozápadnej Európe tento týždeň klesnú o 3 až 5 stupňov Celzia pod 30-ročný priemer a začiatkom decembra o 5 až 8 stupňov Celzia pod zvyčajnú úroveň. To pravdepodobne zvýši dopyt po vykurovaní a urýchli čerpanie plynu zo zásobníkov, ktorých naplnenosť je už teraz výrazne pod historickými úrovňami. Od začiatku vykurovacej sezóny, ktorá odštartovala v závere októbra, európske krajiny vyčerpali približne 11 % z 51,2 miliardy kubických metrov plynu, ktorý do zásobníkov napumpovali počas leta.
Chladnejšie počasie v niektorých častiach Ázie by tiež mohlo zintenzívniť konkurenciu o obmedzené množstvo plynu, ktorý je k dispozícii. Dodávky skvapalneného zemného plynu z regiónu Perzského zálivu zostávajú obmedzené a prepravu nórskeho plynu do Európy narúša údržba a výpadky v ťažbe.
Očakáva sa, že teploty v severozápadnej Európe tento týždeň klesnú o 3 až 5 stupňov Celzia pod 30-ročný priemer a začiatkom decembra o 5 až 8 stupňov Celzia pod zvyčajnú úroveň. To pravdepodobne zvýši dopyt po vykurovaní a urýchli čerpanie plynu zo zásobníkov, ktorých naplnenosť je už teraz výrazne pod historickými úrovňami. Od začiatku vykurovacej sezóny, ktorá odštartovala v závere októbra, európske krajiny vyčerpali približne 11 % z 51,2 miliardy kubických metrov plynu, ktorý do zásobníkov napumpovali počas leta.
Chladnejšie počasie v niektorých častiach Ázie by tiež mohlo zintenzívniť konkurenciu o obmedzené množstvo plynu, ktorý je k dispozícii. Dodávky skvapalneného zemného plynu z regiónu Perzského zálivu zostávajú obmedzené a prepravu nórskeho plynu do Európy narúša údržba a výpadky v ťažbe.