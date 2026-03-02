< sekcia Ekonomika
Zemný plyn v termínovaných obchodoch na európskom trhu zdražel o 50 %
Pozastavenie dodávok z Kataru ohrozuje približne 15 % dovozu LNG do Európskej únie.
Amsterdam/Londýn 2. marca (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v termínovaných obchodoch v pondelok vzrástli o 50 % na ročné maximum 47 eur za megawatthodinu (MWh). Konflikt na Blízkom východe totiž spôsobil priame prerušenie dodávok. Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy pre útok iránskych dronov pozastavila výrobu skvapalneného zemného plynu (LNG) v dvoch komplexoch, z ktorých pochádza približne 20 % celosvetových dodávok LNG. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Pozastavenie dodávok z Kataru ohrozuje približne 15 % dovozu LNG do Európskej únie. Prevádzkovatelia tankerov LNG okrem toho zastavili plavbu cez Hormuzský prieliv, čím obmedzili dodávky od ďalších kľúčových producentov plynu z Blízkeho východu. Riziká zhoršuje relatívne nízka úroveň naplnenia zásobníkov plynu v EÚ. V súčasnosti sú naplnené na necelých 31 %, pričom v rovnakom čase pred rokom to bolo 40 %.
Ceny zemného plynu na britskom trhu v pondelok stúpli o viac ako 40 % na 1,15 libry (1,32 eura) za therm (1 therm = 29,3 kilowatthodiny, kWh) a dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2025. Britské zásobníky plynu boli na konci februára naplnené na menej ako 30 %.
(1 EUR = 0,8739 GBP)
