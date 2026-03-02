Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Ekonomika

Zemný plyn v termínovaných obchodoch na európskom trhu zdražel o 50 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Pozastavenie dodávok z Kataru ohrozuje približne 15 % dovozu LNG do Európskej únie.

Autor TASR
Amsterdam/Londýn 2. marca (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v termínovaných obchodoch v pondelok vzrástli o 50 % na ročné maximum 47 eur za megawatthodinu (MWh). Konflikt na Blízkom východe totiž spôsobil priame prerušenie dodávok. Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy pre útok iránskych dronov pozastavila výrobu skvapalneného zemného plynu (LNG) v dvoch komplexoch, z ktorých pochádza približne 20 % celosvetových dodávok LNG. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Pozastavenie dodávok z Kataru ohrozuje približne 15 % dovozu LNG do Európskej únie. Prevádzkovatelia tankerov LNG okrem toho zastavili plavbu cez Hormuzský prieliv, čím obmedzili dodávky od ďalších kľúčových producentov plynu z Blízkeho východu. Riziká zhoršuje relatívne nízka úroveň naplnenia zásobníkov plynu v EÚ. V súčasnosti sú naplnené na necelých 31 %, pričom v rovnakom čase pred rokom to bolo 40 %.

Ceny zemného plynu na britskom trhu v pondelok stúpli o viac ako 40 % na 1,15 libry (1,32 eura) za therm (1 therm = 29,3 kilowatthodiny, kWh) a dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2025. Britské zásobníky plynu boli na konci februára naplnené na menej ako 30 %.

(1 EUR = 0,8739 GBP)
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027