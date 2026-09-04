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Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov, zaznamela aj rast návštevnosti

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Na snímke labute veľké (lat. Cygnus olor) vo vodnej nádrži Zemplínska šírava. Foto: TASR - Roman Hanc

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v okrese Michalovce od januára do júna ubytovalo 26.180 cudzincov, medziročne o 19,1 percenta viac.

Autor TASR
Michalovce 4. septembra (TASR) - Zemplínska šírava zaznamenáva v roku svojho 60. výročia vysokú návštevnosť. V okrese Michalovce sa počas prvého polroka 2026 ubytovalo 81.650 hostí, ktorí tam strávili viac ako 220.000 nocí. Výrazne vzrástol najmä počet zahraničných návštevníkov. Informoval o tom výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín Tibor Tabak.

Leto 1989: Rekreačná oblasť Zemplínska Šírava Zemplínska Šírava /okres Michalovce/ rozlohou 33 km2 patrí medzi najväčšie rekreačné oblasti v ČSSR s optimálnou kapacitou 50 tisíc návštevníkov. Rekordná denná návšteva je 110 tisíc rekreantov.
Foto: Foto: Archív TASR, autor S.Písecký, 27.júla 1989.


Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v okrese Michalovce od januára do júna ubytovalo 26.180 cudzincov, medziročne o 19,1 percenta viac. Zahraniční hostia tam zaznamenali 65.450 prenocovaní. Okres Trebišov navštívilo za rovnaké obdobie 14.020 ľudí, ktorí vytvorili viac ako 28.000 prenocovaní.

Teplé počasie prilákalo rekreantov k vode v rekreačnom stredisku Medvedia hora na Zemplínskej Šírave v nedeľu 9. júla 2017.
Foto: TASR/Roman Hanc


Naše hlavné letné podujatia zaznamenali doteraz najvyššiu návštevnosť v novodobej histórii regiónu. Masívny záujem o festivaly, motozrazy a kultúrne podujatia spojené s oslavami 60. výročia Šíravy nastavil latku mimoriadne vysoko,“ uviedol Tabak. Na základe vyťaženosti ubytovacích kapacít organizácia odhaduje, že okres Michalovce by mohol za prvých osem mesiacov roka dosiahnuť približne 310.000 prenocovaní. V okrese Trebišov predpokladá prekročenie hranice 45.000 prenocovaní.

Leto 1971: Zemplínska šírava, ktorá sa tiahne v dĺžke 16 km neďaleko Michaloviec, stala sa pre výborné klimatické podmienky bázou rekreačno-športovej vodnej turistiky. Okrem našich výletníkov teší sa veľkej pozornosti turistov zo ZSSR, ktorí ju využívajú na prvú zastávku u nás.
Foto: Foto: Archív TASR, autor J.Valko, 22.júla 1971.


K rastu podľa Tabaka prispievajú najmä zahraniční návštevníci z Poľska a Maďarska. Trebišovský okres sa opiera predovšetkým o cykloturizmus, agroturizmus a vinársku oblasť Tokaj. Destinačný manažment chce v ďalšom období pokračovať aj v zónovaní stredísk pri Zemplínskej šírave. Niektoré majú byť orientované na zábavu a nočný život, ďalšie najmä na rodiny s deťmi a návštevníkov vyhľadávajúcich pokojnejšie prostredie. Cieľom je podľa Tabaka posilniť celoročný cestovný ruch a stabilný rast regiónu dolného Zemplína.
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