ŽENY A INVESTOVANIE: Prieskum priniesol zaujímavé výsledky
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Viac ako polovica žien už v súčasnosti investuje, ďalšia pätina chce s investovaním začať. Zároveň však ženy investujú menej často ako muži a majú v porovnaní s nimi nižšie investičné znalosti. Vyplýva to z výsledkov Indexu investičnej gramotnosti, ktorý pre investičnú platformu Portu pripravuje agentúra Ipsos. Muži v aktuálnom prieskume z februára tohto roka dosiahli v investičných znalostiach priemernú hodnotu 105,4 bodu, zatiaľ čo ženy len 80 bodov.
„Ukazuje sa, že dôležitá je prax, ktorá často nahrádza znalosti zo školy. Ak sa nevenujeme svojim financiám a vôbec neinvestujeme, nemáme ako chýbajúce znalosti či investičné zručnosti získať. Práve preto je dôležité ženám investovanie čo najviac priblížiť a dodať im istotu, že to zvládnu,“ zhodnotila analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská. Mnohé štúdie aj skúsenosti podľa nej potvrdzujú, že ženy sú pri investovaní zodpovednejšie, majú plán, lepšie diverzifikujú portfólio, preferujú dlhodobé investičné nástroje a zbytočne neriskujú.
Práve v rozdielnych skúsenostiach s investovaním možno podľa analytičky hľadať hlavný dôvod slabších vedomostí žien. Pravidelne alebo aspoň príležitostne investuje 65,3 % mužov, zatiaľ čo u žien je to 52,4 %. S investovaním plánuje začať 20,2 % žien oproti 19,3 % mužov.
„Veľká skupina žien stojí tesne pred vstupom do sveta investícií. Je dobré, že chcú čoraz častejšie vziať budúcnosť do vlastných rúk a finančne sa zabezpečiť. Často pritom nejde o nedostatok záujmu, ale o potrebu väčšej istoty a zrozumiteľnosti. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu - medzi najčastejšie bariéry, ktoré ženám bránia v investovaní, totiž na Slovensku patria strach zo straty peňazí, obavy z podvodu či nedostatok informácií,“ doplnila analytička Portu Anna Kortusová.
Trend rastúceho zapojenia žien do investovania potvrdzujú aj zahraničné dáta. Podľa analýzy McKinsey & Company ženy v súčasnosti vlastnia približne tretinu finančných aktív v USA a Európe a ich podiel rýchlo rastie. Do roku 2030 by mohli držať 40 až 45 % majetku.
Dáta z celoeurópskeho prieskumu Eurobarometra naznačujú, že rozdiel vo finančnej gramotnosti medzi mužmi a ženami nie je daný iba znalosťami, ale aj mierou sebadôvery. Ženy v celej EÚ totiž v prieskume výrazne častejšie volia odpoveď „neviem“. Aj v prieskume Indexu investičnej gramotnosti sa za človeka, ktorý sa v investíciách nevyzná, označilo 49,8 % mužov, ale až 64,9 % žien.
