Ženy, migranti či ZŤP osoby môžu riešiť nedostatok zručností v EÚ
Správa ESDE za rok 2025 zdôrazňuje, že pätina obyvateľstva v produktívnom veku, približne 51 miliónov ľudí, je v súčasnosti mimo trhu práce EÚ.
Autor TASR
Brusel 16. septembra (TASR) - Lepšia integrácia slabo zastúpených skupín, ako sú ženy, starší ľudia, migranti a osoby so zdravotným a telesným postihnutím (ZŤP), do trhu práce môže pomôcť zmierniť nedostatok zručností a pracovnej sily a kompenzovať demografické zmeny, ktoré môžu do roku 2050 znížiť počet pracovnej sily v EÚ až o 18 miliónov. Na utorňajšiu správu Európskej komisie o vývoji v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) upozornil spravodajca TASR.
Správa ESDE za rok 2025 zdôrazňuje, že pätina obyvateľstva v produktívnom veku, približne 51 miliónov ľudí, je v súčasnosti mimo trhu práce EÚ. Prevažnú väčšinu tvoria ženy, osoby vo veku 55 - 64 rokov, migranti a ZŤP osoby. Uľahčiť im prístup na trh práce by prispelo aj k dosiahnutiu cieľa EÚ, ktorým je 78-percentná miera zamestnanosti do roku 2030, zlepšila by sa sociálna súdržnosť a podporil by sa cieľ EÚ znížiť chudobu do roku 2030.
V roku 2024 EÚ v porovnaní s predchádzajúcim rokom vytvorila o 1,8 milióna pracovných miest viac, čím sa miera zamestnanosti zvýšila na 75,8 %. Miera nezamestnanosti klesla na nové historické minimum 5,9 %.
Účasť žien na trhu práce v EÚ je o 10 percentuálnych bodov nižšia ako účasť mužov, pričom 32 miliónov žien nie je; súčasťou pracovnej sily, najmä z dôvodu neplatených opatrovateľských povinností, obmedzenej dostupnosti starostlivosti o deti a demotivačných faktorov daňového systému. Približne 75 % matiek malých detí ako hlavný dôvod nezamestnania uvádza opatrovateľské povinnosti, čo tvrdí iba 13 % otcov.
Správa naznačila, že rozšírenie starostlivosti o deti by mohlo zvýšiť mieru zamestnanosti žien v niektorých členských štátoch až o 30 % a zvýšiť HDP Únie až o 1,7 %.
Ďalej, takmer 20 miliónov ľudí vo veku 55 - 64 rokov nie je súčasťou trhu práce EÚ. Je to v dôsledku pravidiel odchodu do dôchodku, zdravotných problémov alebo nedostatočnej flexibility v práci. Správa ESDE uvádza, že dôchodkové reformy, postupný odchod do dôchodku, rozšírená dlhodobá starostlivosť, odborná príprava a profesijné poradenstvo pomôžu udržať v zamestnaní viac aktívnych starších pracovníkov.
Bez práce je v súčasnosti vyše sedem miliónov migrantov v EÚ, a to vinou jazykových ťažkostí, neuznávania kvalifikácií, diskriminácie a administratívnych prekážok. Migranti čelia najväčšiemu riziku chudoby spomedzi všetkých demografických skupín pracovnej sily (38 %). Prinášajú však zručnosti, ktoré môžu riešiť nedostatok pracovnej sily v odvetviach s akútnymi potrebami. Pomohli by dobre navrhnuté daňové stimuly spolu s podporou pri hľadaní zamestnania, jazykovou odbornou prípravou a jednoduchšími pracovnými povoleniami.
Zo 44 miliónov ZŤP osôb v produktívnom veku v roku 2024 pracovalo 56,4 % (55,6 % v roku 2022) v porovnaní s 84 % osôb bez zdravotného postihnutia. Správa tvrdí, že systémy kvót, antidiskriminačné opatrenia a cielené umiestňovanie do zamestnania sú účinnými nástrojmi na ich integráciu do zamestnania.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
