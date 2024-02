Ženy musia pracovať o dva mesiace dlhšie, aby dosiahli plat ako muži

Bratislava 24. februára (TASR) - Rozdiel v mzdách mužov a žien na Slovensku je v súčasnosti na úrovni 18,8 %. Ženy tak musia pracovať o dva mesiace dlhšie, aby dosiahli ročnú odmenu, akú majú muži. Vo štvrtok (22.2.) bola podpísaná Iniciatíva Equal Pay pre spravodlivé odmeňovanie, ktorá má za cieľ tieto rozdiely meniť. S iniciatívou prišlo združenie Akčné ženy.



"Na papieri nám to všetko dokonale funguje. Máme ústavu, máme zákony, európske smernice medzinárodnej dohody, ktoré pomenúvajú zákaz diskriminácie a garantujú, že ženy a muži majú právo na rovnakú odmenu, ale ten fakt, že skutočnosť je úplne iná, je presne dôvod, prečo o tom treba rozprávať," uviedla právnička a ambasádorka Equal Pay Day Jana Peschlová.



Zároveň z prieskumu agentúry 2muse vyplýva, že svedkami platovej diskriminácie bolo 46 % žien a 24 % mužov. Podľa Peschlovej sú za nerovnosťou finančného ohodnotenia mužov a žien viaceré faktory. Prvým z nich je, že na pozíciách ako zdravotné sestry, sociálne pracovníčky či učiteľky sú nižšie príjmy ako napríklad na mužských pozíciách údržbárov či smetiarov.



"Ďalej tiež existuje jav, ktorý sa nazýva lepkavá podlaha alebo sklený strop, ktorý neumožňuje ženám stúpať v kariére vyššie ako len na nejakú pozíciu a potom ako keby im niečo bránilo, niečo, čo je nepomenované, prejsť cez pomyselnú hranicu a dostať sa do top manažmentu," priblížila Peschlová s tým, že za nerovnosťou platov je aj to, že väčšina matiek zažije kariérnu prestávku i pre materskú alebo rodičovskú dovolenku.



Konferencia Equal Pay Day bola počas medzinárodného dňa, ktorý upozorňuje na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Ide o globálnu osvetovú kampaň organizácií Business & Professional Women po celom svete.