Ženy na manažérskych postoch sú v Nemecku stále v menšine

Norimberg 23. novembra (TASR) - Napriek pravidlám o výraznejšom zastúpení žien na manažérskych postoch sa situácia v Nemecku za posledné roky príliš nezmenila. Poukázali na to tento týždeň zverejnené výsledky prieskumu nemeckého Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB). Podľa nich sú ženy vo vedúcich funkciách firiem stále v menšine.



Výskum, ktorý IAB zrealizovala na vzorke 16.000 podnikov a ktorý zverejnila agentúra DPA, ukázal, že v roku 2018 boli najvyššie posty v manažmente súkromných firiem obsadené ženami iba z 26 %. V prípade manažérskych pozícií na nižšej úrovni mali ženy zastúpenie približne 40-percentné.



Od roku 2016, keď do platnosti vstúpil v Nemecku zákon o zrovnoprávnení žien v oblasti vedenia firiem, do dnešných dní k percentuálnej zmene prakticky nedošlo. Ako uviedli Susanne Kohautová a Iris Möllerová z IAB, nový zákon zvýšenie počtu žien v manažérskych pozíciách nepriniesol.



Z pohľadu bývalého východného a západného Nemecka je o niečo lepšia situácia v bývalých východných spolkových krajinách, kde ženy sú na manažérskej úrovni zastúpené o niečo viac. Lepšia je aj situácia v menších podnikoch než vo veľkých firmách. V spoločnostiach, ktoré majú nad 500 zamestnancov, sú exekutívne manažérske posty obsadené ženami iba zo 14 %.