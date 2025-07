Ženy na západe Nemecka majú stále nižšie dôchodky ako na východe

Berlín 23. júla (TASR) - Priemerný dôchodok žien v spolkových krajinách na západe Nemecka je stále nižší ako 1000 eur mesačne. Na východe, naopak, v roku 2023 už nebola žiadna spolková krajina, v ktorej by priemerný dôchodok žien dosiahol menej ako 1100 eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu zverejnila údaje Zväzu nemeckého poisťovníctva (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV).



Na celonemeckej úrovni sú na tom najlepšie ženy v Postupime, kde priemerný mesačný dôchodok dosahoval 1314 eur. To bolo takmer dvakrát viac ako v okrese Eifelkreis Bitburg-Prüm v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na juhozápade Nemecka, kde ženy v priemere dostávali 668 eur mesačne. Tento veľký rozdiel je spôsobený tým, že mnoho dôchodkýň v západných spolkových krajinách zostávalo v mladšom veku z rodinných dôvodov v domácnosti a aj po tom, ako ich deti dosiahli dospelosť, často pracovali na skrátený úväzok.



„To vedie k tomu, že ženy platia menej do dôchodkových fondov a dôchodkového zabezpečenia a v starobe sú potom finančne v horšom postavení ako muži,“ uviedol Moritz Schumann, zástupca generálneho riaditeľa GDV.



U mužov je, naopak, rozdiel medzi západom a východom len minimálny. Podľa analýzy GDV muži v západných spolkových krajinách v roku 2023 poberali v priemere 1430 eur mesačne, zatiaľ čo na východe to bolo 1416 eur.