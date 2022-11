Ženy v EÚ robia od štvrtka do konca roka zadarmo

Bratislava 10. novembra (TASR) - V Európskej únii od 10. novembra do konca roka ženy pracujú zdarma a na Slovensku je týmto dňom 4. november. Informovala o tom vo štvrtok manažérka pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu Americkej obchodnej komory (AOK) v SR Veronika Yörümez pri príležitosti symbolického Európskeho dňa rovnakého odmeňovania, ktorý ustanovila Európska komisia na 10. novembra, aby upozornila, že ženy v Európe stále zarábajú priemerne menej než muži.



Ženy v Európskej únii zarábajú v priemere o 14 % menej za hodinu než muži. To sú takmer dva mesačné platy, upozornila AOK. Ak sa bude pokračovať v rovnakom tempe, bude podľa Organizácie Spojených národov trvať 257 rokov, kým sa odstránia rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.



AOK sa piatykrát venuje téme postavenia žien v spoločnosti a konferenciou Posilnenie postavenia žien: Od finančnej nezávislosti k udržateľnej budúcnosti chce inšpirovať a rozšíriť túto tému. Cieľom podujatia je motivovať súkromný sektor, verejné inštitúcie a celú spoločnosť, aby podporovali ženy, a deliť sa o príklady z praxe, zo spoločností, ktoré si zakladajú na rovnakom platovom ohodnotení a majú mechanizmy na podporu žien v kariérnom raste aj po návrate z rodičovskej dovolenky.



Zároveň je podľa AOK dôležité deliť sa o skúsenosti žien z finančného sektora, ktorému ešte stále dominujú muži, medzi hostkami sú aj slovenské podnikateľky a investorky, ktoré sa venujú podpore žien vo finančnej nezávislosti a zvyšovaniu finančnej gramotnosti. Muži sú v tomto procese dôležití jednak preto, lebo stále zastávajú väčšinu vedúcich pozícií a rozhodujú o kariérnom raste, no aj z pozície partnerov, manželov, kolegov a otcov, ktorí ženy podporujú.



Podľa výsledkov komunálnych a krajských volieb v SR z tohto roku je nízke aj zastúpenie žien vo verejnom živote, ich podiel v zastupiteľstvách krajov je okolo 17 %, medzi starostami 26 % a medzi poslancami samospráv 28 %. Odstraňovať právne bariéry teda podľa AOK nestačí a keď má byť vyrovnané zastúpenie žien aj na najvyšších úrovniach rozhodovacieho procesu v oblastiach, ako sú verejný život, inštitúcie štátnej a verejnej správy, súkromný sektor, veda a výskum, je aktívna podpora žien nevyhnutná.



Americká obchodná komora zdôrazňuje, že podpora žien je celospoločenská téma s vplyvom na všetky aspekty života. Podľa nej je potrebné mať diverzné zastúpenie v správnych radách a manažmente v súkromných spoločnostiach, vo vede, vzdelávaní či v politickom živote, keďže odlišnosť prináša nové pohľady, nové riešenia, lepšie finančné výsledky či bezpečnejšiu spoločnosť, hodnoty a kvality, ktoré majú pozitívny dosah na všetkých.