Ženy v Nemecku stále zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. decembra (TASR) - Ženy v Nemecku v tomto roku zarábali o 16 percent menej ako muži. Ich hodinový zárobok bol v priemere 22,81 eura, čo je o 4,24 eura menej ako u mužov. Percentuálny rozdiel v platoch žien a mužov sa medziročne nezmenil, uviedol v utorok Spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vlani sa rozdiel v mzdách mužov a žien v Nemecku medziročne zmenšil o dva percentuálne body. V roku 2006 bol rozdiel až na úrovni 23 percent. Takmer dve tretiny rozdielu platov žien a mužov podľa štatistického úradu spôsobuje to, že ženy častejšie pracujú na skrátený úväzok. Okrem toho v povolaniach, ktoré zvyčajne vykonávajú ženy, sú nižšie zárobky. Po tomto zohľadnení sú však mzdy žien v krajine stále v priemere o 1,71 eura, čiže o 6 percent, nižšie.
Podľa Spolkového štatistického úradu rolu v rozdiele zárobkov zohráva aj to, že ženy majú v kariére prestávky, napríklad pre tehotenstvo a starostlivosť o deti či o iných členov rodiny.
V súlade s európskymi štatistickými štandardmi Destatis do výpočtu miezd nezahrnul sektory poľnohospodárstva, lesníctva a rybárstva, verejnej správy, obrany a sociálneho zabezpečenia. Vo verejnom sektore je však rozdiel medzi platmi žien a mužov iba na úrovni štyroch percent. Ak by sa tento sektor zahrnul do celkového výpočtu, rozdiel medzi mzdami mužov a žien by v Nemecku bol iba 15 percent.
