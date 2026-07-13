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Zetor po 80 rokoch končí s výrobou v Brne, produkciu presúva do Ázie
Po presune výroby do Ázie zostane v Brne centrála, obchod a distribúcia dielov.
Autor TASR
Praha 13. júla (TASR) - Spoločnosť Zetor Tractors ukončí po 80 rokoch výrobu traktorov v Brne a presťahuje ju mimo Európy do Ázie. Hlavným dôvodom rozhodnutia, ktoré sa dotkne 33 pracovných miest vo výrobe, je dlhodobý rast cien materiálov. Informoval o tom server novinky.cz.
Ceny ocele, plastov, hliníka aj energií sa pri európskych výrobcoch traktorov v poslednom období neustále zvyšujú. Naopak, predajná cena hotových traktorov pre pokles trhu a silnú konkurenciu zostáva na podobnej úrovni ako v minulosti. Preto sa výroba traktorov do 130 koní v Európe prestala vyplácať.
Po presune výroby do Ázie zostane v Brne centrála, obchod a distribúcia dielov. Firma, ktorá tento rok dokončí zákazky, o rozhodnutí informovala odbory aj úrad práce. Výpovedné lehoty vypršia do konca roka.
„Výroba malých a stredných traktorov v Európe za súčasných podmienok nedáva zmysel. Boli sme posledným výrobcom traktorov, ktorý sa ju tu snažil udržať, ale pre drahé energie, pracovnú silu a najmä náklady na materiál nie sme takí konkurencieschopní, ako by sme si predstavovali a musíme to začať robiť inak,“ povedal výkonný riaditeľ Zetor Tractors Róbert Harman.
Dodal, že to neznamená rezignáciu na túto kategóriu traktorov, avšak firma, rovnako ako všetci konkurenti, ju už nebude vyrábať v Európe. Podľa hovorcu Zetoru Adama Žerta je rozdiel v nákladoch výrazný, pretože materiál v Indii a Číne vychádza až o 35 % lacnejšie, čo v konečnej cene traktora znamená úsporu najmenej 30 %.
Zetor upozornil, že kľúčoví dodávatelia a západoeurópski výrobcovia predných náprav, prevodoviek, motorov aj hydrauliky pre malé a stredné traktory sa do Ázie presťahovali už dávno. Preto nemá z pohľadu firmy zmysel dovážať do Európy jednotlivé komponenty na kompletizáciu.
V Brne zostane centrála firmy, vývojové centrum, obchod aj servis vrátane distribúcie náhradných dielov pre celú Európu. Zetor momentálne vyvíja v danej kategórii dva modely, ktoré sa budú vyrábať v Indii.
Historicky Zetor vyrábal nielen v Brne, ale aj na Slovensku, v Indii, Iraku, Barme, Ghane, Japonsku, Grécku, Mexiku a Brazílii. Dnes sa firma sústreďuje na obchod, servis a medzinárodné projekty, najmä v Indii, kde jej tržby dlhodobo rastú. Dcérske a sesterské spoločnosti má v Indii, na Slovensku, v Poľsku a USA.
Ceny ocele, plastov, hliníka aj energií sa pri európskych výrobcoch traktorov v poslednom období neustále zvyšujú. Naopak, predajná cena hotových traktorov pre pokles trhu a silnú konkurenciu zostáva na podobnej úrovni ako v minulosti. Preto sa výroba traktorov do 130 koní v Európe prestala vyplácať.
Po presune výroby do Ázie zostane v Brne centrála, obchod a distribúcia dielov. Firma, ktorá tento rok dokončí zákazky, o rozhodnutí informovala odbory aj úrad práce. Výpovedné lehoty vypršia do konca roka.
„Výroba malých a stredných traktorov v Európe za súčasných podmienok nedáva zmysel. Boli sme posledným výrobcom traktorov, ktorý sa ju tu snažil udržať, ale pre drahé energie, pracovnú silu a najmä náklady na materiál nie sme takí konkurencieschopní, ako by sme si predstavovali a musíme to začať robiť inak,“ povedal výkonný riaditeľ Zetor Tractors Róbert Harman.
Dodal, že to neznamená rezignáciu na túto kategóriu traktorov, avšak firma, rovnako ako všetci konkurenti, ju už nebude vyrábať v Európe. Podľa hovorcu Zetoru Adama Žerta je rozdiel v nákladoch výrazný, pretože materiál v Indii a Číne vychádza až o 35 % lacnejšie, čo v konečnej cene traktora znamená úsporu najmenej 30 %.
Zetor upozornil, že kľúčoví dodávatelia a západoeurópski výrobcovia predných náprav, prevodoviek, motorov aj hydrauliky pre malé a stredné traktory sa do Ázie presťahovali už dávno. Preto nemá z pohľadu firmy zmysel dovážať do Európy jednotlivé komponenty na kompletizáciu.
V Brne zostane centrála firmy, vývojové centrum, obchod aj servis vrátane distribúcie náhradných dielov pre celú Európu. Zetor momentálne vyvíja v danej kategórii dva modely, ktoré sa budú vyrábať v Indii.
Historicky Zetor vyrábal nielen v Brne, ale aj na Slovensku, v Indii, Iraku, Barme, Ghane, Japonsku, Grécku, Mexiku a Brazílii. Dnes sa firma sústreďuje na obchod, servis a medzinárodné projekty, najmä v Indii, kde jej tržby dlhodobo rastú. Dcérske a sesterské spoločnosti má v Indii, na Slovensku, v Poľsku a USA.