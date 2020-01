Zetor rozširuje svoj biznis v Indii, nové traktory dodá aj do Ruska

Bratislava 27. januára (TASR) – Český výrobca traktorov Zetor Tractors a. s. vlastnený slovenskou skupinou HTC Investment, sa dohodol s indickou spoločnosťou VST Tillers Tractors na vývoji nového typu traktora, určeného primárne pre indický trh. Obe firmy budú zároveň hľadať cesty, ako ho exportovať aj do ďalších ázijských a afrických krajín. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré obe spoločnosti podpísali v závere minulého týždňa. Stovky nových súprav traktorov dodá Zetor aj do Ruska, informoval mediálny zástupca HTC Investment Tomáš Kurtanský zo spoločnosti Media Knowledge.



Brniansky výrobca traktorov čelil vlani poklesu odbytu, firma sa vtedy nevyhla ani prepúšťaniu. "Dohodnutá spolupráca vychádza zo strednodobej stratégie Zetoru so zámerom diverzifikovať svoje pôsobenie a vstupovať na nové trhy," uviedol Kurtanský. Indický trh patrí k najväčším, keď sa na ňom v roku 2018 predalo 688.000 traktorov. Traktory Zetor nie sú v krajine neznáme. V 60. až 80. rokoch vyviezol Zetor do Indie desiatky tisíc traktorov a následne výroba traktorov Zetor prebiehala licenčne v spoločnosti HMT.



Od roku 2014 je tu spoločnosť Zetor Tractors zastúpená dcérskou spoločnosťou Zetor India, ktorá sa stará o posilnenie pozície značky v tejto oblasti. S využitím dlhoročných skúseností chcú Zetor a VST spoločne vyvinúť traktor s výkonom vyšším ako 36 koní. Výroba by následne prebiehala priamo v Indii.



"Od tejto spolupráce si sľubujeme obnovenie pozície značky Zetor na indickom trhu. Zetor hľadal silného lokálneho partnera s dobrou znalosťou miestneho trhu a máme veľkú radosť, že sa nám podarilo dohodnúť sa na spoluprácu práve so spoločnosťou VST Tillers Tractors. Tá je jednotkou na indickom trhu v segmente traktorov do 30 koní a poľnohospodárskych kultivátorov a je známa vysokou kvalitou vyrábaných strojov," uviedol Martin Blaškovič, predseda predstavenstva Zetor Tractors.



Okrem novej spolupráce s VST Tillers Tractors Ltd. je výsledkom snahy o diverzifikáciu pôsobenia a vstupovanie na nové trhy aj projekt dodávok traktorových súprav do Ruska, ktorý sa začal v roku 2017. Tam je pre tento rok podľa Kurtanského podpísaný kontrakt na dodanie niekoľkých stoviek traktorových súprav.