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ZEW: Nálada investorov v Nemecku sa v júli prudko zvýšila
Za najnovším zlepšením nálady investorov je podľa ekonómov najmä reformný balík nemeckej vlády, ktorého cieľom je oživenie ekonomiky.
Autor TASR
Berlín 21. júla (TASR) - Po júnovom raste sa nálada nemeckých investorov zlepšila aj tento mesiac, a to výrazne. Príslušný index vzrástol viac než dvojnásobne a vysoko prekonal očakávania. Poukázali na to v utorok zverejnené výsledky pravidelného mesačného prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Index dôvery investorov vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov dosiahol v júli 26,3 bodu oproti júnovej hodnote 10,5 bodu. Údaj výrazne prekonal aj optimistické očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom indexu na 18 bodov.
Index je tak na najvyššej úrovni od februára tohto roka, v ktorom investori prezentovali optimistické očakávania, keďže netušili, že v posledný februárový deň Izrael a USA napadnú Irán. Tento faktor sa odrazil na nálade nemeckých investorov v nasledujúcich troch mesiacoch, v ktorých príslušný index klesol do negatívneho teritória.
Za najnovším zlepšením nálady investorov je podľa ekonómov najmä reformný balík nemeckej vlády, ktorého cieľom je oživenie ekonomiky. Balík reforiem zahrnuje zmeny v daňovej a dôchodkovej oblasti, ako aj na trhu práce. To posilnilo očakávania zlepšenia situácie v exporte, ako aj na domácom trhu. Rizikom pre ekonomiku však stále zostáva konflikt na Blízkom východe a zvýšené ceny ropy.
Index dôvery investorov vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov dosiahol v júli 26,3 bodu oproti júnovej hodnote 10,5 bodu. Údaj výrazne prekonal aj optimistické očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom indexu na 18 bodov.
Index je tak na najvyššej úrovni od februára tohto roka, v ktorom investori prezentovali optimistické očakávania, keďže netušili, že v posledný februárový deň Izrael a USA napadnú Irán. Tento faktor sa odrazil na nálade nemeckých investorov v nasledujúcich troch mesiacoch, v ktorých príslušný index klesol do negatívneho teritória.
Za najnovším zlepšením nálady investorov je podľa ekonómov najmä reformný balík nemeckej vlády, ktorého cieľom je oživenie ekonomiky. Balík reforiem zahrnuje zmeny v daňovej a dôchodkovej oblasti, ako aj na trhu práce. To posilnilo očakávania zlepšenia situácie v exporte, ako aj na domácom trhu. Rizikom pre ekonomiku však stále zostáva konflikt na Blízkom východe a zvýšené ceny ropy.