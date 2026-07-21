Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. júl 2026Meniny má Daniel
< sekcia Ekonomika

ZEW: Nálada investorov v Nemecku sa v júli prudko zvýšila

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za najnovším zlepšením nálady investorov je podľa ekonómov najmä reformný balík nemeckej vlády, ktorého cieľom je oživenie ekonomiky.

Autor TASR
Berlín 21. júla (TASR) - Po júnovom raste sa nálada nemeckých investorov zlepšila aj tento mesiac, a to výrazne. Príslušný index vzrástol viac než dvojnásobne a vysoko prekonal očakávania. Poukázali na to v utorok zverejnené výsledky pravidelného mesačného prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

Index dôvery investorov vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov dosiahol v júli 26,3 bodu oproti júnovej hodnote 10,5 bodu. Údaj výrazne prekonal aj optimistické očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom indexu na 18 bodov.

Index je tak na najvyššej úrovni od februára tohto roka, v ktorom investori prezentovali optimistické očakávania, keďže netušili, že v posledný februárový deň Izrael a USA napadnú Irán. Tento faktor sa odrazil na nálade nemeckých investorov v nasledujúcich troch mesiacoch, v ktorých príslušný index klesol do negatívneho teritória.

Za najnovším zlepšením nálady investorov je podľa ekonómov najmä reformný balík nemeckej vlády, ktorého cieľom je oživenie ekonomiky. Balík reforiem zahrnuje zmeny v daňovej a dôchodkovej oblasti, ako aj na trhu práce. To posilnilo očakávania zlepšenia situácie v exporte, ako aj na domácom trhu. Rizikom pre ekonomiku však stále zostáva konflikt na Blízkom východe a zvýšené ceny ropy.
.

Neprehliadnite

Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť

OBRAZOM: Jedni sa radovali, druhí plakali. Takto vyzeralo finále MS

Poslanec za PS D. Dej mal v Bratislave dopravnú nehodu

MAJSTRI SVETA: Španielsko zdolalo vo finále Argentínu