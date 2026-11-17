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Prieskum: Nálada nemeckých investorov v novembri vzrástla
Výsledky vysoko prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s miernejším zlepšením nálady.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - Nálada nemeckých investorov zaznamenala tento mesiac nečakane výrazný rast. Poukázali na to v utorok zverejnené výsledky mesačného prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Kľúčový index dôvery nemeckých investorov, vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, dosiahol v novembri 35,6 bodu. To je výrazný rast oproti októbrovej hodnote 28,1 bodu a najvyššia hodnota od februára, v ktorom index dosiahol 58,3 bodu.
Výsledky vysoko prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s miernejším zlepšením nálady. Očakávali rast indexu na 28,3 bodu až 29 bodov.
„Nemecké hospodárstvo zotrváva na ceste k zotaveniu, aj keď tempo je pomalé,“ povedal prezident ZEW Achim Wambach, ktorý poukázal napríklad na rast objednávok vo výrobnom sektore. Mínusom je fakt, že do veľkej miery sa pod to podpisujú výdavky vlády, ktorých rast zvyšuje obavy o udržateľnosť štátneho dlhu.
Vzrástol aj index súčasnej ekonomickej situácie, a to na -33,20 bodu z -35,90 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Novembrová hodnota tohto indexu bola najvyššia od apríla 2023.
Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Analytici počítali so zvýšením indexu na -35 bodov.
Kľúčový index dôvery nemeckých investorov, vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, dosiahol v novembri 35,6 bodu. To je výrazný rast oproti októbrovej hodnote 28,1 bodu a najvyššia hodnota od februára, v ktorom index dosiahol 58,3 bodu.
Výsledky vysoko prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s miernejším zlepšením nálady. Očakávali rast indexu na 28,3 bodu až 29 bodov.
„Nemecké hospodárstvo zotrváva na ceste k zotaveniu, aj keď tempo je pomalé,“ povedal prezident ZEW Achim Wambach, ktorý poukázal napríklad na rast objednávok vo výrobnom sektore. Mínusom je fakt, že do veľkej miery sa pod to podpisujú výdavky vlády, ktorých rast zvyšuje obavy o udržateľnosť štátneho dlhu.
Vzrástol aj index súčasnej ekonomickej situácie, a to na -33,20 bodu z -35,90 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Novembrová hodnota tohto indexu bola najvyššia od apríla 2023.
Aj v tomto prípade boli výsledky lepšie, než sa čakalo. Analytici počítali so zvýšením indexu na -35 bodov.