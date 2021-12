Žežulka: Za rok vzrástli daňové príjmy aj efektivita vymáhania daní

Bratislava 1. decembra (TASR) – Finančnej správe (FS) SR sa za rok od nástupu nového prezidenta FS Jiřího Žežulku podarilo zvýšiť efektivitu výberu daní, keď daňové príjmy štátu boli ku koncu októbra o 1,28 miliardy eur vyššie, než bolo rozpočtované. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím finančná správa zaznamenala aj výraznejšie zlepšenie vymáhania a o 0,9 percentuálneho bodu vzrástla aj efektívna daňová sadzba. To by malo priniesť zníženie daňovej medzery, povedal v stredu na tlačovej konferencii Žežulka.



"Za desať mesiacov tohto roka finančná správa vybrala o 13,4 % viac daňových príjmov, ako bolo rozpočtované," upozornil Žežulka. FS oproti predpandemickému roku 2019 zaznamenala nárast vymoženej sumy do štátneho rozpočtu o 12,2 %, čo je 25,9 milióna eur. I keď zatiaľ nie je spresnená daňová medzera za tento rok, podľa nárastu efektívnej daňovej sadzby sa podľa Žežulku dá usudzovať, že bude klesať. Zníženie daňovej medzery bolo jedným z hlavných cieľov nového šéfa finančnej správy.



FS spustila v uplynulých mesiacoch niekoľko projektov ako Saldokonto (osobný účet daňovníka), e-Commerce portál, ktorý uľahčil preclievanie zásielok z tretích krajín, či portál otvorených dát finančnej správy OpenData. Od budúceho roka bude transparentnejší aj verejný Index daňovej spoľahlivosti, registrácia bankových účtov zase prinesie viaceré benefity najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH a dôležitým projektom je aj spustenie plnej obojsmernej elektronickej komunikácie.



V naštartovaných zmenách chce FS pokračovať. "Máme pred sebou ešte veľa výziev. Medzi nimi určite patrí hľadanie dodatočných úspor v prevádzkovej oblasti, skrátenie dĺžky daňových kontrol, zlepšenie infraštruktúry a komfortu pre verejnosť, či už na portáli finančnej správy, alebo na colných a daňových úradoch, okrem toho musíme zrealizovať aj transparentné súťaže na kľúčové IT systémy tak, aby boli v rukách štátu," dodal Žežulka. V budúcom roku sa chce okrem iného zamerať na kontroly dane z príjmu právnických osôb.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) ocenil najmä zlepšenie vymáhania daní. Dôležité podľa neho je, aby sa FS očistila a ľudia jej začali dôverovať. "Keď chceme od ľudí, aby platili dane, a oni majú platiť dane s vedomím, že vedenie finančnej správy si robí biznisy za desiatky miliónov eur tak, ako to bolo v nedávnej minulosti, tak zrejme ochota platiť dane je omnoho horšia," povedal Matovič. Z vedenia finančnej správy odišlo počas roka 17 z 25 vrcholových manažérov. Podľa ministra sa úlohy očistenia FS zhostil nový prezident dobre.