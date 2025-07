Zhoršenú platobnú morálku nemeckých firiem pocítia aj spoločnosti v SR

Bratislava 23. júla (TASR) - Platobná morálka firiem v Nemecku sa zhoršuje. Ide o odraz domácej politickej neistoty a rastúceho geopolitického napätia. Zhoršenie platobnej morálky v Nemecku sa, samozrejme, dotýka aj slovenských firiem. Najväčšie zhoršenie v porovnaní s minulosťou cítiť najmä v energeticky náročných exportne orientovaných segmentoch strojárstva, kovovýroby a chemického priemyslu, upozornil v stredu Martin Procházka zo spoločnosti Coface.



Hroziace clá zo strany USA, ako aj politika Donalda Trumpa sa tiež podpisujú pod obavy firiem. „Určite to nepomáha. Pre Nemecko je americký trh najväčším vývozným teritóriom s podielom 10 %. Posledná oznámená úroveň cla vo výške 30 % je pre niektoré druhy výroby v podstate likvidačná. Na druhej strane, takéto vysoké clá by mali veľmi negatívny vplyv aj na samotné Spojené štáty, preto veríme, že nakoniec nebudú zavedené v tejto výške a že sa dosiahne nejaká zmysluplná dohoda,“ uviedol Procházka.



Skonštatoval, že neistota už teraz negatívne vplýva na investičnú aktivitu. Nemecká priemyselná výroba bude naďalej klesať a vývoj platobnej morálky bude pokračovať v negatívnom trende, zdôraznil.



Vplyv pocíti aj Slovensko, keďže má veľkú expozíciu voči automobilovému priemyslu, ktorý tvorí takmer polovicu jeho priemyselnej výroby a tri štvrtiny jeho priameho vývozu do Spojených štátov. Ako podotkol Procházka, SR je zo svojej podstaty subdodávateľskej ekonomiky zapojené aj do medzinárodných dodávateľských reťazcov, na ktoré budú mať clá veľký vplyv.



„Je ťažké odhadnúť celkový vplyv ciel na hospodárstvo alebo na platobnú morálku. Je však isté, že bude negatívny, a to aj v prípade, že sa nakoniec podarí nájsť nejakú kompromisnú dohodu. Vplyv politiky Donalda Trumpa na svetové hospodárstvo je, žiaľ, obrovský,“ podotkol. EÚ má však podľa neho viacero možností, ako tento vplyv kompenzovať. Pomôcť by mohlo vyriešenie vlastných domácich problémov v rámci vnútorného trhu aj medzinárodných partnerstiev. Schopnosť využiť tieto príležitosti je však podľa neho obmedzená politickou vôľou.