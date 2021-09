Zhoršila sa prognóza dopytu po rope v závere tohto roka

Londýn 13. septembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zhoršila odhad dopytu po komodite v závere tohto roka. Dôvodom je šíriaci sa variant delta nového koronavírusu. S pokračovaním zotavovania trhu počíta OPEC v budúcom roku, keď by dopyt mal prekonať predpandemickú úroveň.



OPEC vo svojej pravidelnej mesačnej správe uviedol, že dopyt po rope by mal vo 4. kvartáli 2021 dosiahnuť 99,7 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s prognózou spred mesiaca to predstavuje zníženie odhadu o 110.000 barelov/deň.



"Zvýšené riziko prípadov ochorenia COVID-19, za ktorými je najmä variant delta, zhoršuje vyhliadky dopytu po rope v poslednom kvartáli tohto roka," uviedla ropná organizácia. Zároveň dodala, že v dôsledku tejto revízie boli údaje o dopyte po rope za 2. polrok tohto roka upravené mierne smerom nadol, čo zotavenie dopytu čiastočne presúva na 1. polrok 2022.



Na druhej strane, odhad na budúci rok je optimistickejší a do veľkej miery potvrdzuje predbežné informácie od zdrojov zoskupenia OPEC+. To okrem štátov OPEC zahrnuje aj ďalších producentov na čele s Ruskom.



Zdroje z OPEC+ už 1. septembra pre agentúru Reuters uviedli, že experti v rámci zoskupenia ropných producentov upravili odhad rastu dopytu po komodite v roku 2022 zhruba na 4,2 milióna barelov denne. Pôvodná prognóza počítala s rastom dopytu na úrovni 3,28 milióna barelov/deň.



Koncom minulého týždňa sa objavili informácie, že túto prognózu OPEC nepotvrdí, jeho pondelkový odhad však od informácií zo začiatku septembra nebol ďaleko. OPEC v najnovšej správe uviedol, že v budúcom roku by mal dopyt po rope vzrásť o 4,15 milióna barelov denne. To znamená dopyt na úrovni 100,83 milióna barelov denne, čo je nad úrovňou spred obdobia pandémie. "Očakávame, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet zaočkovaných sa pandémia bude zvládať lepšie a ekonomická aktivita a mobilita sa vráti na predpandemické úrovne," uviedol OPEC.