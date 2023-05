Zhoršili odhad rastu ekonomiky, v 2. štvrťroku má dosiahnuť 0,4 %

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku podľa aktuálneho odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) mierne rastie, medzikvartálne o 0,4 %. Vo februárovej prognóze rada odhadovala ešte nárast o 1 %. Nižší rast hrubého domáceho produktu (HDP) oproti prognóze je spôsobený hlavne odhadovaným poklesom spotreby domácností, ako aj reálnych vládnych výdavkov a nižším rastom investícií, priblížili analytici RRZ v májovom nowcastingu.



Ide o rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku, berúci do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti. Nie je plnohodnotnou prognózou.



"Vysoká inflácia ustupuje zatiaľ pomalšie, ako sme čakali, čo nám znižuje spotrebu domácností. Zaznamenávame zhoršenie takmer všetkých indikátorov spotreby oproti aprílovému nowcastingu," konštatovali analytici. V apríli odhadovali aktuálny rast ekonomiky na úrovni 0,5 %.



Výrazne klesol indikátor dopytu po službách a indikátor spotrebiteľskej dôvery je stále na pomerne nízkej úrovni. Aj investície sa v tomto roku rozbiehajú pomalšie. "Zatiaľ ťažia z eurofondových investícii a dokončovania rozostavaných stavieb. Vládne výdavky by mali v reálnom vyjadrení klesať, keďže vysoká inflácia neumožní reálnu expanziu objemu nakupovaných statkov a služieb," avizovala RRZ.



Z jej nowcastingu vyplýva, že rast exportu je miernejší, ako odhadovala rozpočtová rada ešte v apríli. Stále však z celoročného hľadiska, aj so zohľadnením aktuálne platných historických údajov, indikuje lepší celoročný výsledok ako februárová prognóza. Analytici však upozornili, že PMI indikátor priemyselnej výroby pre eurozónu naďalej klesá, čo môže naznačovať zmiernenie tempa rastu exportu v ďalších aktualizáciách prognózy a nowcastingu.



"Firmy začiatkom roka obmedzili tvorbu nových pracovných miest. To sa prejavuje v absencii rastu zamestnanosti. Slabší vývoj zamestnanosti oproti očakávaniam prognózy a pokračujúci pokles reálnych miezd sú faktormi pôsobiacimi smerom k útlmu spotrebných výdavkov," doplnili analytici rozpočtovej rady.