Zhoršili odhad rastu rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík

Manila 20. septembra (TASR) - Ázijská rozvojová banka (ADB) uviedla, že mierne zhoršila svoju prognózu vývoja rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík. Dôvodom je kríza v čínskom realitnom sektore, ako aj dlhodobo vysoké úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy portálu spravodajskej televízie CNBC.



ADP v stredu v najnovšom výhľade vývoja ázijských ekonomík uviedla, že región by mal zaznamenať tento rok rast o 4,7 %. Znamená to mierne zhoršenie pôvodnej prognózy, v ktorej banka poukazovala na rast v regióne o 4,8 %.



"Čínsky realitný trh predstavuje riziko pre hospodársky rast," uviedla ADB. Sektor nehnuteľností v Číne sa dostal do problémov pred dvomi rokmi, keď developerský obor Evergrande oznámil default, a s problémami zápasí ďalej, keďže medzičasom sa do ťažkostí dostali ďalší veľkí developeri.



Spolu s celým ázijským regiónom zhoršila banka vyhliadky rastu v tomto roku aj samotnej Číne. Pôvodne počítala s rastom o 5 %, teraz očakáva, že čínska ekonomika vzrastie tento rok o 4,9 %.



Smerom nadol upravila svoje odhady aj pre Indiu, ďalšiu z kľúčových ekonomík Ázie. ADB pôvodne počítala s rastom o 6,4 %, teraz odhaduje, že indická ekonomika vzrastie o 6,3 %.