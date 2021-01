Zhoršujúci sa stav pandémie komplikuje prevádzku Slovenskej pošty

Bratislava 5. januára (TASR) – Zhoršujúci sa stav pandémie koronavírusu komplikuje prevádzku Slovenskej pošty. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie a marketingu SP Jana Lukáčová.



Spresnila, že Slovenská pošta, a. s., v posledných dňoch zaznamenáva nárast počtu zamestnancov, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, alebo ktorí musia zostať v izolácii. Táto skutočnosť ovplyvňuje aj prevádzku pôšt a logistiku Slovenskej pošty, čo sa môže prejaviť v obmedzeniach otváracích hodín pre verejnosť, ako aj pri lehotách doručovania zásielok.



Slovenská pošta podľa Lukáčovej prosí občanov – klientov – o pochopenie a trpezlivosť a zároveň ich uisťuje, že využíva všetky alternatívy a robí všetko pre to, aby výpadok pracovníkov nahradila a zabezpečila čo najplynulejší priebeh prevádzky.



Upozornila, že personálne obmedzenia zapríčinené pandemickou situáciou sa dotýkajú aj Zákazníckeho centra (infolinka 0850 122 413), čo si vyžiadalo obmedzenie fungovania infolinky. Zákaznícke centrum je v súčasnosti dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.



Slovenská pošta opäť upozorňuje na nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia pri návštevách pošty: klienti musia mať dokonale zakrytý nos aj ústa a pred vstupom do priestorov pošty sú povinní dezinfikovať si ruky. Slovenská pošta žiada o pochopenie nutnosti hygienicko-dezinfekčných prestávok počas dňa.



Pošta podľa Lukáčovej tiež upozorňuje, že niektoré pravidlá sa môžu regionálne líšiť v závislosti od rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR alebo regionálneho ÚVZ (napríklad prípustná kapacita klientov v priestoroch pôšt).



Slovenská pošta, a. s., podľa nej odporúča klientom pred návštevou pošty preveriť si aktuálne platné otváracie hodiny pôšt, ako aj platné hygienické pravidlá na webovej stránke www.posta.sk.