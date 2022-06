Zhotoviteľ chce pre nárast cien stopnúť práce na termináli v Trebišove

Trebišov 23. júna (TASR) – Pre nárast cien chce spoločnosť Chemkostav, a. s., pozastaviť práce na výstavbe Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Trebišove, ktorej investorom sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Na finančné krytie projektu s vysúťaženou cenou takmer 10,5 milióna eur chýba podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Tibora Mačugu aktuálne 1,8 milióna eur. Podnik preto požiadal súd o vydanie predbežného opatrenia.



"Pozastavíme práce do času, kým tento problém nebude vyriešený. Jednoducho ďalej takto pracovať nemôžeme," uviedol Mačuga pre novinárov. Už pri slávnostnom začatí stavby vlani v septembri konštatoval, že za vysúťaženú cenu sa stavba realizovať nedá. Poukázal na to, že projekt sa obstarával 18 mesiacov, za ktoré nastal rapídny nárast v cenách vrátane stavebných materiálov, ktorý firma nemohla predpokladať. V tom čase odhadol, že na projekt bude chýbať okolo 1,4 milióna eur s tým, že je potrebná finančná pomoc štátu. "K dnešnému dňu sa to vyšplhalo niekde na úroveň 1,8 milióna eur," skonštatoval po deviatich mesiacoch.







Zhotoviteľ oficiálne poslal ŽSR žiadosť o kompenzáciu nárastu cien. "Odpoveď sme dostali, že nemáme nárok v zmysle zmluvy. Takže sme boli nútení podať na Okresný súd Bratislava I žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, aby sme mali možnosť stavbu pozastaviť do času, kým tieto veci nebudú usporiadané," dodal Mačuga.



Zdražovanie od novembra 2020 po súčasnosť označil za enormné, u niektorých položiek dosahuje 200, 300, či dokonca 500 percent. Riešenie situácie sa podľa neho stále posúva a firma tak naberá každý mesiac čoraz väčšiu stratu.







Na daný stav reagovala pre TASR hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová. "ŽSR na projekt čerpajú poskytnutú dotáciu, z našej strany čakáme na usmernenie od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a ministerstva dopravy. Ministerstvo dopravy intenzívne rieši vzniknutú situáciu a sú nápomocní aj pre ŽSR," uviedla. V prípade predbežného opatrenia zo strany zhotoviteľa sa železnice budú podľa nej vzniknutou situáciou promptne zaoberať.



Projekt TIOP zahŕňa rekonštrukciu a stavebno-technickú prestavbu časti železničnej a autobusovej stanice v Trebišove. Súčasťou je aj vybudovanie podchodu a dopravného prepojenia vrátane ulíc Tabaková a Štúrova. Cestujúcim má umožniť rýchly a bezpečný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy s ťažiskom na nosný systém železničnej dopravy. Projekt je financovaný cez eurofondy a ukončený má byť v októbri 2023.



"Aktuálne sme v štádiu, že v autobusovej časti máme pod terminálovými komunikáciami kompletne zhotovené inžinierske siete, pracujeme teraz na nových konštrukčných vrstvách a osádzaní obrubníkov pre ostrovné nástupištia. V železničnej časti sme začali s prvými fázami na realizácii podchodu," priblížil stav prác projektový manažér stavby Stanislav Homza.