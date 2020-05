Zhotoviteľ D4 a R7 doručil ŠSÚ ďalšie správy k násypu pri Jarovciach

Bratislava 21. mája (TASR) - Hlavný zhotoviteľ projektu bratislavského nultého obchvatu, spoločnosť D4 R7 Construction, doručil Špeciálnemu stavebnému úradu (ŠSÚ) ďalšie správy od nezávislých expertov k problematickému násypu na úseku rozostavanej diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach. Zhotoviteľ o tom informoval TASR s tým, že ich predložil v požadovanom termíne a v snahe objasniť všetky otázky.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v apríli vyhlásil, že si nevie predstaviť iný scenár ako odstránenie tohto násypu. Zhotoviteľ sa naopak snaží dokázať, že násyp je z ekologického i stavebného hľadiska v poriadku. "ŠSÚ aktuálne disponuje správami nielen od autorov návrhu projektu diaľničného obchvatu Bratislavy a od nezávislých medzinárodných odborníkov zaoberajúcich sa prieskumom podložia, geomechanikou a geohydrológiou. Doručené mu boli aj výsledky správ nezávislých expertov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či slovenských nezávislých odborníkov v oblasti životného prostredia," tvrdí D4 R7 Construction.



Generálny riaditeľ firmy Michael Heerdt uviedol, že privítajú ďalšiu spoluprácu so ŠSÚ pri riešení tejto záležitosti. „Sme presvedčení, že hodnotenia, analýzy a výpočty, ktoré poskytli významní slovenskí a medzinárodní experti, bude brať ŠSÚ do úvahy,“ povedal.



V novembri 2019 oznámil vtedajší člen predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Gandl, že statické skúšky únosnosti násypu na stavbe diaľnice D4 pri Jarovciach nevyhovujú, čo je podľa neho pravdepodobne ešte horší problém ako tunajší nález azbestu na stavbe. "Pri kontrole sa zistilo, že sa tam našli kusy dreva, že tam boli nejaké textílie a také materiály, ktoré jednoznačne do násypu nepatria a, samozrejme, znižujú jeho únosnosť," podotkol s tým, že podľa neho sa bude asi musieť násyp rozobrať a vybudovať nanovo.



Koncom januára 2020 generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy a výstavby Peter Varga informoval, že spoločnosť Zero Bypass Limited, koncesionár projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, dostal 90 dní na to, aby predložil dokumentáciu, ktorou potvrdí, že problematický násyp je v poriadku. "Pokiaľ by sa mu to nepodarilo, posledný krok je nariadenie odstránenia danej stavby," podotkol.



V apríli minister dopravy Doležal vyhlásil, že si nevie predstaviť iný scenár ako odstránenie problematického násypu. Očakáva, že takto rozhodne ŠSÚ. Navyše, podľa neho existuje dôvodné podozrenie, že takýchto kopcov plných odpadu existuje na stavbe bratislavského obchvatu viac, a bude preto iniciovať širší ekoaudit. Minister pripomenul že výsledky 60 kontrolných vrtov do násypu budúcej diaľnice potvrdili prítomnosť odpadu a nebezpečného odpadu. Zároveň podotkol, že o predčasnom využívaní akejkoľvek stavby rozhodne výlučne Špeciálny stavebný úrad a rozhodne nezávisle.



Spoločnosť D4 R7 Construction reagovala, že minister kritizoval výstavbu D4 a R7 spôsobom, akoby nemal najaktuálnejšie informácie o projekte. Šéf rezortu dopravy by podľa zhotoviteľa nemal zasahovať ani do rozhodovaní ŠSÚ, a to ani svojimi verejnými vyhláseniami.