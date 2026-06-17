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Valné zhromaždenie odkúpilo projekt vodárenskej infraštruktúry
Ide o zdedený stav z minulosti, ktorý výrazne komplikuje obciam aj VVS život a znemožňuje investície.
Autor TASR,aktualizované
Košice 17. júna (TASR) - Projekt nadobudnutia vodárenskej infraštruktúry schválilo v stredu valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch to označil za významný krok v ďalšom rozvoji spoločnosti.
„Jeho cieľom je posilniť majetkovú základňu VVS, vytvoriť predpoklady na efektívnejšiu správu vodárenskej infraštruktúry a podporiť dlhodobú stabilitu spoločnosti v prospech jej akcionárov aj zákazníkov,“ uviedol.
Klub akcionárov VVS informoval, že na východnom Slovensku je viac ako 200 obcí, ktoré vlastnia aj prevádzkujú vodárenskú infraštruktúru na svojom území, a potom ďalších 120 obcí, v ktorých obecnú vodárenskú infraštruktúru prevádzkuje VVS. Ide o zdedený stav z minulosti, ktorý výrazne komplikuje obciam aj VVS život a znemožňuje investície.
„Konkrétne, obce nemajú financie na investície do tejto vodárenskej infraštruktúry a VVS nemôže investovať do infraštruktúry, ktorá nie je jej majetkom. Túto patovú situáciu vie vyriešiť len odkúpenie infraštruktúry zo strany VVS. Dnešným schválením sa môže VVS pustiť do unikátneho projektu odkúpenia infraštruktúry, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Vďaka tomu môžu do infraštruktúry na území obcí plynúť nové investície,“ uviedol podpredseda predstavenstva VVS Daniel Kratky.
Akcionári boli podľa spoločnosti informovaní o projekte Voda spieva II, ktorý nadväzuje na Voda spieva I a je historicky prvou retailovou emisiou zelených dlhopisov na Slovensku zameranou na podporu investícií do vodárenskej infraštruktúry. Podľa Klubu akcionárov VVS môže teraz suma 15 miliónov eur z predaja dlhopisov Voda spieva II smerovať na odkúpenie vodárenskej infraštruktúry od obcí a miest.
Ako informovala VVS, valné zhromaždenie prerokovalo hospodárske výsledky za rok 2025, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2025, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2025 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia.
Predstavenstvo zároveň informovalo o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2026 vrátane najvýznamnejších investičných a rozvojových projektov. Akcionári rozhodovali aj o návrhu ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude predložená Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Za člena dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený Stanislav Hreha.
„Naším dlhodobým cieľom je otvorená komunikácia s akcionármi, zodpovedné hospodárenie a realizácia projektov, ktoré posilnia stabilitu spoločnosti a jej schopnosť zabezpečovať kvalitné služby aj v budúcnosti,“ skonštatoval Prcúch.
„Jeho cieľom je posilniť majetkovú základňu VVS, vytvoriť predpoklady na efektívnejšiu správu vodárenskej infraštruktúry a podporiť dlhodobú stabilitu spoločnosti v prospech jej akcionárov aj zákazníkov,“ uviedol.
Klub akcionárov VVS informoval, že na východnom Slovensku je viac ako 200 obcí, ktoré vlastnia aj prevádzkujú vodárenskú infraštruktúru na svojom území, a potom ďalších 120 obcí, v ktorých obecnú vodárenskú infraštruktúru prevádzkuje VVS. Ide o zdedený stav z minulosti, ktorý výrazne komplikuje obciam aj VVS život a znemožňuje investície.
„Konkrétne, obce nemajú financie na investície do tejto vodárenskej infraštruktúry a VVS nemôže investovať do infraštruktúry, ktorá nie je jej majetkom. Túto patovú situáciu vie vyriešiť len odkúpenie infraštruktúry zo strany VVS. Dnešným schválením sa môže VVS pustiť do unikátneho projektu odkúpenia infraštruktúry, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Vďaka tomu môžu do infraštruktúry na území obcí plynúť nové investície,“ uviedol podpredseda predstavenstva VVS Daniel Kratky.
Akcionári boli podľa spoločnosti informovaní o projekte Voda spieva II, ktorý nadväzuje na Voda spieva I a je historicky prvou retailovou emisiou zelených dlhopisov na Slovensku zameranou na podporu investícií do vodárenskej infraštruktúry. Podľa Klubu akcionárov VVS môže teraz suma 15 miliónov eur z predaja dlhopisov Voda spieva II smerovať na odkúpenie vodárenskej infraštruktúry od obcí a miest.
Ako informovala VVS, valné zhromaždenie prerokovalo hospodárske výsledky za rok 2025, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2025, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2025 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia.
Predstavenstvo zároveň informovalo o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2026 vrátane najvýznamnejších investičných a rozvojových projektov. Akcionári rozhodovali aj o návrhu ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude predložená Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Za člena dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený Stanislav Hreha.
„Naším dlhodobým cieľom je otvorená komunikácia s akcionármi, zodpovedné hospodárenie a realizácia projektov, ktoré posilnia stabilitu spoločnosti a jej schopnosť zabezpečovať kvalitné služby aj v budúcnosti,“ skonštatoval Prcúch.