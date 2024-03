Zhromaždením v Bratislave ukončili železniční odborári sériu protestov

Bratislava 19. marca (TASR) - Verejným zhromaždením v Bratislave ukončili železničiari sériu protestov, ktorými sa snažili poukázať na nízku kvalitu železničnej dopravy, zastarané železnice, nedostatok zamestnancov či slabé finančné ohodnotenie. Vláde, ministerstvu financií a dopravy sa chystajú odovzdať výzvu na spoločné rokovanie a riešenie stavu železničnej infraštruktúry.



"Dnes uzavrieme protestné zhromaždenia a pôjdeme zaniesť výzvu na úrad vlády, ministerstvo financií a ministerstvo dopravy, kde ich budeme žiadať, aby sa vyvolalo spoločné rokovanie a hľadal spôsob, ako tento problém riešiť," uviedol v utorok pred verejným zhromaždením predseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ) František Zaparanik.



Odborári za aktuálnym zlým stavom v železničnom sektore vidia zlyhanie štátu v dopravnej politike a systéme jej financovania. Od štátu žiadajú systémové financovanie železničného sektora, lepšie pracovné podmienky, sociálne istoty či spravodlivé mzdové ohodnotenie pre všetkých zamestnancov, porovnateľné s ohodnotením železničiarov v Európskej únii.



Železniční odborári podľa Zaparanika budú pokračovať v kolektívnom vyjednávaní so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a Železnicami SR (ŽSR). Nateraz vo verejných zhromaždeniach pokračovať nebudú a počkajú si na výsledok kolektívneho vyjednávania, doplnil predseda železničných odborárov.



Železničiarov na bratislavský protest prišla podporiť aj prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová. "Bojujete nielen za lepšie pracovné podmienky, bojujete v podstate za skvalitnenie celého železničného sektora. Železnice jednoznačne potrebujú masové investície na to, aby dobehli a vyrovnali technologický vývoj a technologický pokrok v tomto sektore," uviedla Uhlerová s tým, že je nevyhnutné skvalitňovať zamestnanecké prostredie a zvyšovať mzdy. To však podľa nej nepôjde bez technologického vývoja, modernizácie a digitalizácie.



Sériu protestov odštartovalo 5. marca verejné zhromaždenie v Košiciach, železničiari následne pokračovali stretnutiami v Žiline a Zvolene. Ministerstvo dopravy SR sa už po košickom zhromaždení vyjadrilo, že rešpektuje postoj železničiarov a ich výhrady považuje za oprávnené. V podobnom duchu reagovali na protesty aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktoré podľa ich slov problémy železničiarov vnímajú a snažia sa riešiť.