Zhruba 40 % nemeckých firiem očakáva tento rok pokles produkcie

Berlín 9. januára (TASR) - Približne 40 % nemeckých podnikov očakáva v tomto roku pokles produkcie. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu nemeckého ekonomického inštitútu IW, ktorý v tejto súvislosti poukázal na vysoké náklady na energie, pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci a vojnový konflikt na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Riziko nedostatku plynu na prelome rokov 2022/2023 už zďaleka nie je také, aké bolo ešte v letných mesiacoch, keďže ceny energií odvtedy klesli. Na druhej strane, stále zostávajú vysoké a výpadky produkcie sa tak nedajú vylúčiť," uviedol vo svojej správe k výsledkom prieskumu IW. "Navyše až v priebehu tohto roka sa ukáže, aké veľké zásoby plynu bude možné vytvoriť na ďalšiu zimnú sezónu, ako aj rozsah prípadných výpadkov, ku ktorým by tento rok mohlo dôjsť," dodáva sa v správe.



Prieskum, ktorý IW uskutočnil na vzorke približne 2500 podnikov, ukázal, že okrem zhruba 40 % počítajúcich s poklesom produkcie približne tretina očakáva stagnáciu. Zvyšok predpokladá, že produkcia by mohla vzrásť.



Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že nemecká ekonomika tento rok klesne o 0,3 %. Dôvodom je jej odstavenie od dodávok ruského plynu, od ktorých bola vysoko závislá. Vyhliadky sú slabé najmä pre stavebný sektor, v ktorom viac než polovica firiem v prieskume IW odhaduje pokles produkcie a ďalších zhruba 15 % stagnáciu.



Vyhliadky sú mierne lepšie v prípade priemyslu. V rámci prieskumu 39 % firiem uviedlo, že v tomto roku počítajú s poklesom produkcie.