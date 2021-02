Zhruba 700.000 zárobkovo činných osôb v Británii sa vzdalo podnikania

Londýn 14. februára (TASR) - Približne 700.000 samostatne zárobkovo činných osôb v Británii sa počas aktuálnych obmedzení, tzv. lockdownu, vzdalo podnikania. Vyplýva to z novej štúdie think-tanku Resolution Foundation.



To znamená, že jeden zo siedmich samostatne zárobkovo činných ľudí už nepodniká, čo je nárast o 50 % v porovnaní s prvou blokádou britskej ekonomiky vlani na jar, uviedla v nedeľu Resolution Foundation.



Pandémia nového koronavírusu mala tiež negatívny vplyv na životnú úroveň, pretože viac ako dvaja z piatich samostatne zárobkovo činných osôb zaznamenali pokles príjmu o viac ako štvrtinu a mnohí nedostali pomoc od vlády, pokračuje správa nadácie.



Podľa ekonómky Resolution Foundation Hannah Slaughterovej tieto údaje názorne ukazujú, že tzv. koronakríza aj naďalej zasahuje samostatne zárobkovo činné osoby.



„Vláda by mala rozšíriť kritériá oprávnenosti na podporu tak, aby pomohli aj tým, ktorí sa v systéme stratili,“ uviedla Slaughterová.



Resolution Foundation sa v rámci svojho výskumu zameriava na životné podmienky ľudí s nízkymi a strednými príjmami.



V Británii už niekoľko týždňov platí prísny lockdown s ďalekosiahlymi obmedzeniami, ako sú zákaz vychádzania, zatvorenie obchodov a obmedzené sociálne kontakty.