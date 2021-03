Zhruba pätina obchodov H&M je zatvorených

Štokholm 11. marca (TASR) - Zhruba pätina alebo 1050 z približne 5000 obchodov švédskeho odevného reťazca Hennes & Mauritz (H&M) zostáva dočasne zatvorených v dôsledku vládnych obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informoval o tom vo štvrtok hovorca švédskej skupiny.



H&M, druhý najväčší maloobchodný predajca odevov na svete, zverejní 15. marca niektoré výsledky za 1. štvrťrok (december-február) obchodného roka 2020/21. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refintiv, mu predpovedajú pokles tržieb v priemere o 28 %.



Najväčší rival švédskeho reťazca španielsky Inditex, majiteľ odevnej značky Zara a ďalších, v stredu (10. 3.) predpovedal, že hneď, ako dôjde k zrušeniu obmedzení, očakáva návrat k "zdravému predaju". Na ilustráciu, tržby Inditexu sa za finančný rok do konca januára 2021 znížili o 70 %. Španielska spoločnosť očakáva, že jej obchody sa otvoria do polovice apríla.



Reťazec H&M, ktorý by mal oznámiť úplné výsledky za 1. štvrťrok 31. marca, sa pripravuje na vyhlásenie straty, keďže blokády spojené s pandémiou skresali jeho zisky v predchádzajúcom finančnom roku (do konca novembra 2020) o 88 %.