Zhruba polovica českých chovateľov prasiat plánuje zatvoriť farmy

Praha 15. decembra (TASR) - České bravčové mäso sa v budúcich rokoch stane prepychom. Približne tretina z českých chovateľov prasiat sa chystá svoj chov zrušiť už na budúci rok a polovica to plánuje urobiť do roku 2030. Množstvo ďalších chovateľov chce svoje chovy obmedziť. Ukázal to prieskum českej Agrárnej komory v 143 poľnohospodárskych podnikoch, čo je zhruba polovica chovateľov.



"Uzatváranie chovov povedie k ďalšiemu poklesu potravinovej sebestačnosti Česka a prehĺbeniu závislosti od dovozov zo zahraničia. V prípade bravčového mäsa musíme dovážať viac než 200.000 ton, teda asi polovicu domácej spotreby. V prípade výkyvov na trhu môže nastať prudký rast cien," uviedol prezident Agrárnej komory Jan Doležal, ktorého citoval server e15.cz.



Časť farmárov plánuje ďalej chovať, mnohí však chcú túto činnosť obmedziť. Zachovať chovy v súčasnom rozsahu chce na budúci rok iba štvrtina podnikov a do roku 2030 pätina. Naopak, rozširovať chovy prasiat sa na budúci rok nechystá prakticky nikto. K razantnému rozhodnutiu nútia chovateľov najmä dlhodobo nízke výkupné ceny. Nasledujú rastúce vstupné náklady a stále obmedzenejšie možnosti odbytu.



"Hlavnou príčinou nízkych výkupných cien je lacné a predotované bravčové mäso z iných častí Európskej únie, najmä zo Španielska, z Nemecka alebo Poľska, ktoré v Česku predávajú obchodné reťazce," vykreslil situáciu člen predsedníctva českého Zväzu chovateľov prasiat Petr Coufal.



Zlepšenie súčasnej situácie má podporiť on-line trhovisko bravčového mäsa, ktorý spúšťa platforma Naši zemědělci. Cieľom je priamo prepojiť poľnohospodárov so zákazníkmi a umožniť im objednať a kúpiť si české bravčové mäso on-line bez obchodnej prirážky.



V problematickej situácii sa nachádzajú aj chovatelia prasiat v zahraničí, kde tiež vznikajú podobné projekty, pričom mnohé spúšťajú obchodné reťazce. Ako povedal Doležal, "nemecký reťazec Aldi nedávno oznámil, že prechádza na predaj výhradne nemeckého bravčového mäsa, a to v režime 5D, čo znamená narodené, odchované, vykŕmené, zabité a spracované v Nemecku. Súčasne bude dodávateľom platiť až o 20 % vyššie výkupné ceny, než sú tie aktuálne, aby tak podporil nemeckých chovateľov prasiat v kritickej situácii, ktorá panuje na trhu s bravčovým mäsom v celej Európe". Doležal preto vyzval obchodné reťazce pôsobiace v Česku, aby sa týmto prístupom inšpirovali. "Bol by som nerád, keby sme české tradičné pokrmy ako vepřo-knedlo-zelo museli pripravovať už iba z dovezeného mäsa," dodal Doležal.