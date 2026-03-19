< sekcia Ekonomika
Žiaci si preveria finančnú gramotnosť v online Európskom kvíze
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Tímy žiakov vo veku 13 až 15 rokov si vo štvrtok preveria finančnú gramotnosť v online Európskom kvíze o peniazoch. Organizuje ho Slovenská banková asociácia (SBA) v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Najlepší tím postúpi do európskeho finále v Bruseli. TASR o tom informovala hovorkyňa SBA Monika Klobušická.
„Kvíz trvá približne 15 až 20 minút a pozostáva z 15 otázok z oblastí, ako osobný a rodinný rozpočet, sporenie, investovanie, pôžičky, úvery, mzdy, inflácia, dane a digitálna bezpečnosť. Otázky zároveň reflektujú aktuálne témy z oblasti financií vrátane kryptomien a daňovej problematiky,“ priblížila hovorkyňa. Súťaž je súčasťou aktivít finančného vzdelávania počas Global Money Weeku, ktorý sa koná od pondelka (16. 3.) do nedele (22. 3.).
Európsky kvíz organizuje Európska banková federácia (EBF) a zapájajú sa doň bankové asociácie z viac ako 30 európskych krajín. EMQ je príspevkom Slovenskej bankovej asociácie k podpore finančného vzdelávania mladých ľudí a posilňovaniu finančnej gramotnosti na Slovensku. „Budovanie finančnej gramotnosti je v priamom záujme občanov, stability finančného systému aj ochrany spotrebiteľa. Ak mladí ľudia rozumejú peniazom, rizikám a pravidlám trhu, robia zodpovednejšie rozhodnutia a sú menej zraniteľní voči podvodom,“ dodal výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
