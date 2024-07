Žiadatelia o agrodotácie si môžu skontrolovať svoje plochy

Bratislava, 19. júla (TASR) - Žiadatelia o agropodpory si môžu skontrolovať svoje obrábané plochy. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá aktualizovala a zobrazila výsledky Systému plošného monitorovania plôch (AMS-Area Monitoring System) v aplikácii GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu). Zmeny a rozšírenia pribudli podľa agentúry aj do nahrávača pre tzv. geotagované fotografie, do ktorého je už možné fotografie nahrávať.



"Žiadatelia v aplikácii uvidia, či splnili podmienky oprávnenosti na svojich plochách a v prípade, že podmienky nesplnili a s výsledkami AMS súhlasia, si môžu upraviť žiadosť alebo zákres. V prípade, že nesúhlasia, môžu ako dôkaz k danej ploche poslať geotagovanú fotografiu," uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



Systém plošného monitorovania plôch dáva podľa PPA žiadateľom o priame podpory možnosť cez aplikáciu GSAA sledovať na svojich deklarovaných plochách výsledky monitoringu AMS pomocou semafora farieb, a to zelenej, oranžovej, červenej a sivej.



Semafor farieb AMS funguje pre všetky tri služby - kosenie/pasenie, plodiny a kultúra s nehomogenitami. Povinnosť zaviesť prvok AMS ukladá podľa agentúry európska legislatíva.



PPA dodala, že vytváranie fotografií ostáva nezmenené od minulého roka, inštrukcie nájdu žiadatelia v manuáli na vytváranie geotagovaných fotografií na www.apa.sk/system-ams. Zmeny v nahrávači na geotagované fotografie sú vysvetlené v aktualizovanom manuáli na nahrávanie geotagovaných fotogafií.