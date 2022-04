Žiadatelia o dôchodok už nemusia predkladať potvrdenia z úradov práce

Bratislava 1. apríla (TASR) – Poistencom, ktorí žiadajú o dôchodok, ubudla od 1. apríla ďalšia povinnosť. Nemusia už pobočke Sociálnej poisťovne (SP) predkladať potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o období, v ktorom boli v minulosti zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tieto informácie si už poisťovňa a úrady práce vymieňajú medzi sebou elektronicky.



"Od 1. apríla 2022 je Sociálna poisťovňa povinná získavať a používať údaje evidované v informačnom systéme úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v časti týkajúcej sa evidencie uchádzačov o zamestnanie a pomoci v hmotnej núdzi. Zmena nastala len v získavaní údajov o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Údaje o poberaní dávok v hmotnej núdzi Sociálna poisťovňa z informačného systému úradu práce získavala už pred zmenou zákona proti byrokracii," priblížila poverená riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou SP Zuzana Dvoráková.



Údaje o období, v ktorom boli žiadatelia o dôchodok zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, si zamestnanci poisťovne zistia sami cez portál OverSi, ktorý využívajú orgány štátnej a verejnej správy, alebo elektronicky priamo od príslušného úradu práce. "Ak však žiadateľ o dôchodok má doma potvrdenie o evidencii na úrade práce, môže ho pri spisovaní žiadosti o dôchodok Sociálnej poisťovni predložiť. Nie je to však jeho povinnosť," doplnila Dvoráková.



V tomto roku prichádza už k druhej zmene v predkladaní dokladov k spísaniu žiadosti o dôchodok. Od 1. januára 2022 žiadateľ o dôchodok nemusí predkladať rodné listy detí, úmrtný list ani sobášny list.