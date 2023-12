Žiadateľom o podporu do lesnej techniky poskytnú vzorový projekt

Zvolen 11. decembra (TASR) - Žiadatelia o podporu z aktuálnej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry môžu požiadať Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene o vzorový projekt. Ten sa týka podpory investícií do lesnej techniky. TASR o tom informoval hovorca NLC Igor Viszlai.



Dodal, že vyhlásenie výzvy je podopatrenie, ktoré sa týka aj mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Vzorový projekt uľahčí záujemcom podávanie žiadosti o podporu. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 40 miliónov eur. Ako pri predchádzajúcich výzvach, tak aj v tomto prípade žiadatelia na stránke Forest Portal nájdu informácie o technickej podpore a všetkých náležitostiach. Uviedol to koordinátor NLC pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v pôdohospodárstve Peter Hrbáľ.



Táto podpora je určená pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa. Oprávnenými aktivitami sú investície do lesníckych technológií a spracovania.