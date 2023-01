Žiadna hotovosť v bankách a žiadne bankové lúpeže v Dánsku

Kodaň 7. januára (TASR) – Dánsko vlani prvýkrát za uplynulé roky nezaznamenalo ani jednu bankovú lúpež. Nemalo by to veľký zmysel, keďže hotovostné transakcie v severskej krajine sú prakticky zastarané a Dáni čoraz častejšie uprednostňujú pri platbách karty a inteligentné telefóny. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Odborový zväz zamestnancov dánskych bánk tento týždeň privítal správu, že rok 2022 bol bez lúpeží.



"Je to úžasné. Pretože (lúpeže) predstavujú absolútne extrémnu záťaž pre postihnutých zamestnancov vždy, keď k nim dôjde," uviedol vo vyhlásení hovorca Steen Lund Olsen.



Finance Denmark, dánska banková asociácia, v tejto súvislosti uviedla, že hotovosť drží už len zhruba 20 pobočiek bánk v celej krajine. Výbery hotovosti v Dánsku za uplynulých šesť rokov klesali každý rok približne o tri štvrtiny (75 %).



Kým v roku 2000 bolo zaznamenaných 221 bankových lúpeží, v roku 2021 došlo len k jednej, informovala Finance Denmark.



Spočiatku lupiči presmerovali svoju pozornosť z bankových pobočiek na bankomaty, pričom počet takýchto útokov dosiahol vrchol v roku 2016, keď došlo k 18 útokom. Aj tie sa však vďaka lepšiemu dozoru a technickej ochrane znížili na nulu, uviedla Finance Denmark. Upozornila však zároveň, že zločinci sa nevzdávajú a najnovšie sa zamerali na on-line podvody a okrádanie ľudí.