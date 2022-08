Žiadne znalosti o kybernetickej bezpečnosti nemá 12,7 percenta ľudí

Bratislava 16. augusta (TASR) - Žiadne znalosti a zručnosti o kybernetickej bezpečnosti nemá 12,7 percenta ľudí, 33,4 percenta ich hodnotí ako slabé. Ďalších 45,1 percenta respondentov si myslí, že má o kyberbezpečnosti priemerne znalosti a 8,8 percenta ich povazuje za vysoke. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky o kybernetickej bezpečnosti. Zrealizovalo ho Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) v spolupráci s agentúrou AKO v apríli na vzorke 1000 respondentov.



"Dlhšie neboli dostupné oficiálne štatistiky, ktoré by identifikovali používanie výdobytkov modernej digitálnej doby slovenskými domácnosťami. Rozhodli sme sa preto zmapovať aktuálnu situáciu a priniesť základné dáta o aktuálnom stave," povedal generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura. Ide podľa neho o historicky prvý prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť z základné informácie o digitálnych zručnostiach a bezpečnostnom povedomí bežných ľudí na Slovensku.



V domácnostiach sa najviac používa mobil s prístupom na internet. Platí to pre 90,5 percenta respondentov. Viac ako šesť hodín mobil používa 22,8 percenta opýtaných, ďalších 22,2 percenta respondentov ho používa tri až šesť hodín denne.



Ďalšími používanými zariadeniami sú prenosny pocitac (77 percenta), inteligentny televizor (55,2 percenta) a tablet (51,4 percenta). Menej ako polovica opytanych ma v domacnosti stolovy pocitac (46 percenta), inteligentne hodinky (32,9 percenta), dialkove ovladanie domacich spotrebicov (32,2 percenta), inteligentnú chladnicku (8,7 percenta), inteligentne osvetlenie (8,3 percenta), hlasovy ovladac (sedem percent) a ine inteligentne zariadenie do domacnosti (6,3 percenta).



Len 22 percent opytanych, ktori ziju s detmi do 18 rokov, podľa prieskumu pouziva nastroje na kontrolu deti v digitalnom priestore. 76,4 percenta uviedlo, ze taketo nastroje u nich nie su pouzivane a zvysnych 1,6 percenta opytanych sa k otazke nevedelo vyjadrit.



Nastroje na kontrolu deti v digitalnom priestore castejsie pouzivaju skor ti, ktori maju deti vo veku do 12 rokov, pri tych, ktori maju starsie deti, je kontrola uz menej casta. Najvacsia cast opytanych (42,3 percenta) uviedla, že pri kontrole využíva restriktivny rezim, cize obmedzenie casu a aktivit, ktore dieta moze vykonavat. Nasledoval monitorovaci rezim, cize sledovanie aktivit dietata (28,2 percenta). Kombinaciu monitorovania a obmedzenia aktivit uplatnuje 25,4 percenta opytanych.



Respondentom tiež predložili sedem výrazov z oblasti kybernetickej bezpecnosti. Najcastejsie deklarovali, ze rozumeju vyrazom spam (86 percent), trojan (51,5 percenta), cloud (51,1 percenta). Menej ako polovica opytanych rozumela vyrazom autentifikacia (47,5 percenta), malver (44,5 percenta), phishing (41,3 percenta), eID (28,1 percenta).



Dáta od verejnosti boli zbierané prostredníctvom metódy CAWI (online panel s regulovaným prístupom) a teda zobrazujú názory verejnosti, ktorá má prístup na internet a je aspoň do určitej miery počítačovo zdatná.