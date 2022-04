Žiadosť o hypotéku môže zlyhať na chybách, ktorým sa dá vyhnúť

Bratislava 5. apríla (TASR) - Žiadosť o pôžičku na kúpu nehnuteľnosti môže zlyhať na triviálnych chybách, ktorým sa dá vyhnúť. Upozornil na to Michal Ďuriš zo sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group.



Skôr ako začne klient porovnávať úrokové sadzby jednotlivých bánk, mal by si podľa neho stanoviť "stratégiu". Existujú tri najčastejšie možnosti, ako si môže záujemca o hypotéku vybrať banku. Prvou možnosťou je osobne navštíviť vybrané banky a porovnať ponúkané podmienky. Druhou alternatívou je spoľahnúť sa na internetové porovnávače sadzieb a treťou je využitie služieb sprostredkovateľa.



Ak sa klient rozhodne obehnúť si banky, okrem straty času riskuje, že sa nezameria na podstatné parametre úveru a nebude klásť správne otázky. "Ak niektorú konkrétnu banku z nejakého dôvodu vynecháte, môže to byť práve tá, ktorá by vám mohla poskytnúť najlepšie podmienky," pripomenul Ďuriš.



"Internetové porovnávače štandardne porovnávajú len základné sadzby bez ďalšieho kontextu, ktorý môže byť v konkrétnom prípade veľmi dôležitý," upozornil Ďuriš s tým, že ponuky zverejnené na internete nemusia byť vždy aktuálne.



Kvalitný externý sprostredkovateľ však podľa neho dokáže klienta uchrániť aj pred ďalšími chybami v samotnom procese žiadania o úver. "Hypotekárny špecialista z banky alebo externý sprostredkovateľ by mal totiž za klientov na prípadné chyby myslieť a čo najviac potenciálnych problémov overiť dopredu, aby sa nezistili počas procesu," vysvetlil Ďuriš.



Zdôraznil, že okrem iného dokáže klienta upozorniť na správnu postupnosť krokov. Aby sa nestalo, že mu banka zamietne žiadosť z dôvodu, ktorý sa dal vyriešiť vopred. Dôvodmi podľa neho môžu byť najmä právny stav nehnuteľnosti, zápis klienta v úverovom registri či príjmy klienta.



"Najčastejšie ide o nevymazané vecné bremená, majetkovo nevyrovnané pozemky, neskolaudované časti nehnuteľnosti alebo o problematické prístupové cesty. Odporúčam preto nehnuteľnosť skontrolovať osobne aj v katastri nehnuteľností ešte pred podpisom rezervačných zmlúv," vymenoval k právnemu stavu nehnuteľnosti Ďuriš.



Záujemca o hypoúver sa môže cítiť ako optimálny klient pre banku, výpis z úverového registra však môže jeho šancu prekaziť, prípadne schválenie úveru podstatne oddialiť. "Klienti často nemajú informáciu alebo zabudli na zápis v úverovom registri pre omeškanie splátok z predchádzajúcich úverov. Pozor, rátajú sa tam aj omeškania splátok v prípade kreditiek či pri prečerpaní na účte, a to aj roky dozadu. Údaje v úverovom registri zostávajú až päť rokov po splatení úveru," upozornil Ďuriš. Ak túto informáciu zistí banka už v procese schvaľovania úveru, môže podľa neho úver zamietnuť.



Doplnil, že maximálna výška schvaľovaného úveru závisí aj od výšky príjmu klienta. Nie každý si podľa neho uvedomuje, že doň môže započítať nielen svoj štandardný zamestnanecký príjem, ale aj iné príjmy, ako napríklad obrat spoločností, kde má podiel, hoci z firmy inak neprofituje. "Banky si príjem štandardne overujú v Sociálnej poisťovni, dohodu však akceptuje máloktorá z nich. Výsledkom môže byť nižší schválený úver," uzatvoril Ďuriš.